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«ВКонтакте» запустила курьерскую доставку заказов из магазинов соцсети

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Заказы из магазинов «ВКонтакте» теперь можно отправлять по городу курьером. Продавец сможет сам выбрать способ доставки: логистической компанией, «Такси ВКонтакте» или собственными силами. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе соцсети.

«ВКонтакте» запустила курьерскую доставку заказов из магазинов соцсети

Также можно выбрать того, кто оплачивает затраты на доставку: продавец или покупатель.

Курьерская доставка доступна сообществам, где подключён раздел «Магазин 2.0». Продавцы могут добавить до 50 зон доставки и прикрепить карту с их изображением. В компании пояснили, что для каждой зоны можно указать свой период и стоимость доставки.

vk courier

Покупатель сможет выбрать получение товара курьером, если магазин организовал доставку в его город. При этом населенный пункт для доставки можно изменить вручную. При оформлении заказа с курьерской доставкой также потребуется ввести адрес и контактные данные. Также в этом разделе предусмотрено специальное поле для комментариев продавца.

Отмечается, что услуга интегрирована с сервисом «Такси ВКонтакте», который открывается напрямую из карточки заказа. Доставка с помощью такси доступна везде, где работает служба: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Сочи и других городах. Для владельцев магазинов сервис такси предлагает скидку на тариф «Доставка»: первые три заказа обойдутся на 30% дешевле.

«Благодаря интеграции со "ВКонтакте" мы можем предложить продавцам инструмент, который позволит расширить возможности бизнеса: увеличить радиус доставки и сократить её время за счёт подключения водителей», — отмечает исполнительный директор «Ситимобил» Виталий Бедарев.

«Такси ВКонтакте» — это сервис, запущенный «ВКонтакте» и агрегатором «Ситимобил» чуть больше года назад.

Ранее «ВКонтакте» первой из соцсетей в России запустила доставку товаров через СДЭК и Boxberry. Продавец может указывать трек-номер отправлений, а клиент — следить за изменениями в статусе заказа с помощью уведомлений или раздела «Заказы».

Фото: Oletak / Shutterstock

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