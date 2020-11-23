«ВКонтакте» запустила курьерскую доставку заказов из магазинов соцсети

Заказы из магазинов «ВКонтакте» теперь можно отправлять по городу курьером. Продавец сможет сам выбрать способ доставки: логистической компанией, «Такси ВКонтакте» или собственными силами. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе соцсети.

Также можно выбрать того, кто оплачивает затраты на доставку: продавец или покупатель.

Курьерская доставка доступна сообществам, где подключён раздел «Магазин 2.0». Продавцы могут добавить до 50 зон доставки и прикрепить карту с их изображением. В компании пояснили, что для каждой зоны можно указать свой период и стоимость доставки.

Покупатель сможет выбрать получение товара курьером, если магазин организовал доставку в его город. При этом населенный пункт для доставки можно изменить вручную. При оформлении заказа с курьерской доставкой также потребуется ввести адрес и контактные данные. Также в этом разделе предусмотрено специальное поле для комментариев продавца.

Отмечается, что услуга интегрирована с сервисом «Такси ВКонтакте», который открывается напрямую из карточки заказа. Доставка с помощью такси доступна везде, где работает служба: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Сочи и других городах. Для владельцев магазинов сервис такси предлагает скидку на тариф «Доставка»: первые три заказа обойдутся на 30% дешевле.

«Благодаря интеграции со "ВКонтакте" мы можем предложить продавцам инструмент, который позволит расширить возможности бизнеса: увеличить радиус доставки и сократить её время за счёт подключения водителей», — отмечает исполнительный директор «Ситимобил» Виталий Бедарев.

«Такси ВКонтакте» — это сервис, запущенный «ВКонтакте» и агрегатором «Ситимобил» чуть больше года назад.

Ранее «ВКонтакте» первой из соцсетей в России запустила доставку товаров через СДЭК и Boxberry. Продавец может указывать трек-номер отправлений, а клиент — следить за изменениями в статусе заказа с помощью уведомлений или раздела «Заказы».

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