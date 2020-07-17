«ВКонтакте» протестирует распознавание неприличных жестов в «Клипах»

«ВКонтакте» начала обучение алгоритмов для распознавания неприличных жестов в «Клипах». Тестирование проходит в рамках эксперимента. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе соцсети.

Команда платформы предполагает, что такое решение сделает просмотр роликов более комфортным. Также, по заявлению компании, стоит задача снижения негатива в видеороликах.

Планируется, что система сможет замечать в клипах грубые жесты и размывать их или закрывать черным прямоугольником. Новая функция основана на технологии распознавания жестов. Благодаря ей управлять съемкой клипов можно движением рук.

Съемка коротких видео во «ВКонтакте» стала доступна всем пользователям в второй половине июня. По собственным данным, за первый месяц работы «Клипы» собрали 3 млрд просмотров.

«Клипы» — это бесконечная лента с короткими вертикальными видео на разные темы. Среди ключевых особенностей сервиса — AR-эффекты и управление съёмкой с помощью жестов.

Фото: «ВКонтакте»