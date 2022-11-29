VK Play Live открыла возможность проводить стримы всем желающим

Площадка VK Play Live завершила закрытый бета-тест — теперь проводить стримы могут все желающие, сообщил RB.RU представитель сервиса. Также с 1 декабря стартует программа поддержки стримеров.

Бета-тестирование длилось с августа 2022 года, на участие в нем было подано более 10 тыс. заявок от стримеров. За три месяца на VK Play Live было проведено более 11 тыс. стримов длительностью 57,5 тыс. часов и добавлено 26 обновлений.

VK Play Live также запускает программу поддержки «малых и средних стримеров». В эту группу площадка относит стримеров, у которых максимальное число единовременно смотрящих зрителей не превышает 300 человек.

Программа будет включать в себя несколько сезонов, в каждом из которых будут меняться метрики и награды. Стримерам будет присвоен один из пяти уровней, от которого будет зависеть уровень их вознаграждения.

VK Play Live позволяет проводить прямые трансляции, просматривать и вести стримы в качестве 4к, общаться в чате, создавать платные подписки на канал стримера от 10 рублей и выше и другое. Комиссия на все платные подписки составляет 10%. Одноименные мобильные приложения доступны в Google Play и RuStore.

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