«Вкусно — и точка» нашла первого регионального партнера по доставке

«Вкусно — и точка» нашла первого регионального логистического партнера по доставке. Им стал сервис Broniboy – курьеры компании будут доставлять еду из ресторанов в Краснодаре. Услуга станет доступна в декабре.

О запуске доставки «Вкусно — и точка» в Краснодаре рассказали в компании. Заказать еду из ресторанов сети можно будет с 6 декабря.

Партнером «Вкусно — и точка» стал сервис доставки Broniboy. Доставлять заказы будут вело и мотокурьеры – они пройдут специальное обучение для работы с сетью. Заказы обещают доставить в течение 30 минут.

Для заказа будет доступно большинство позиций меню «Вкусно — и точка». Ночную доставку компания планирует запустить в первой половине 2023 года, а к концу текущего года к доставке будут подключены все 14 ресторанов сети в Краснодаре.

Сервис Broniboy работает в 17 городах России. В марте компания привлекла 500 млн рублей, которые планировала направить на усиление позиций в городах присутствия. Еще 100 млн рублей сервис привлек в мае 2021 года.

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