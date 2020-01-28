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Основатели «Варламов есть» запустили «ВкусВилку» — доставку блюд из продуктов «ВкусВилла»

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

HoReCa-компания Bright Kitchen и продуктовая сеть «ВкусВилл» запустили новую доставку еды – «ВкусВилка». В ней готовят и доставляют блюда из продуктов сети. Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на представителей компаний.

Основатели «Варламов есть» запустили «ВкусВилку» — доставку блюд из продуктов «ВкусВилла»

Представитель «ВкусВилла» сообщил изданию, что это «проект внешней команды с участием сети».

На данный момент сделать заказ можно на «Яндекс.Еде». В меню «ВкусВилки» боулы и поке, салаты, супы, горячее, десерты.

По информации vc.ru, за приготовление и разработку ассортимента доставки отвечает команда Bright Kitchen. Доли в компании имеют экс-глава российского Uber Eats Михаил Рейдер, блогер Илья Варламов, IT-предприниматель Михаил Рывкин, медиаменеджер Демьян Кудрявцев, глава «Литреса» Сергей Анурьев, Вадим Гинзбург и Алексей Писарцов, ранее работавший в Strategy Partners.

Компания Bright Kitchen появилась в 2018 году, когда Рейдер и Варламов запустили ресторан «Варламов есть», работающий в формате dark kitchen. О dark kitchen и других трендах ресторанного рынка Rusbase рассказывал в экспертной колонке.

Фото: Olga Klochanko / Shutterstock

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