Основатели «Варламов есть» запустили «ВкусВилку» — доставку блюд из продуктов «ВкусВилла»

HoReCa-компания Bright Kitchen и продуктовая сеть «ВкусВилл» запустили новую доставку еды – «ВкусВилка». В ней готовят и доставляют блюда из продуктов сети. Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на представителей компаний.

Представитель «ВкусВилла» сообщил изданию, что это «проект внешней команды с участием сети».



На данный момент сделать заказ можно на «Яндекс.Еде». В меню «ВкусВилки» боулы и поке, салаты, супы, горячее, десерты.



По информации vc.ru, за приготовление и разработку ассортимента доставки отвечает команда Bright Kitchen. Доли в компании имеют экс-глава российского Uber Eats Михаил Рейдер, блогер Илья Варламов, IT-предприниматель Михаил Рывкин, медиаменеджер Демьян Кудрявцев, глава «Литреса» Сергей Анурьев, Вадим Гинзбург и Алексей Писарцов, ранее работавший в Strategy Partners.



Компания Bright Kitchen появилась в 2018 году, когда Рейдер и Варламов запустили ресторан «Варламов есть», работающий в формате dark kitchen. О dark kitchen и других трендах ресторанного рынка Rusbase рассказывал в экспертной колонке.



