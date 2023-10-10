«Вкусвилл» начал принимать на переработку батарейки

«Вкусвилл» установил первый экообменник для батареек, за их сдачу ритейлер будет начислять бонусы. Найти его можно в ТЦ «Водный» в Москве, говорится в сообщении компании.
Впервые «Вкусвилл» установил экообменники в марте этого года, они предназначались для сдачи крышек. Сейчас таких аппаратов уже более 100, они расположены в магазинах «Вкусвилла» и в партнерских локациях.
Принцип работы аппарата такой же, как и у экообменников для крышек: пользователь бросает батарейки в отверстие, устройство считывает, что это именно батарейка, после чего экообменник считает их количество и выводит информацию на экран.
После этого от пользователя потребуется ввести номер телефона, привязанный к карте лояльности «Вкусвилл», и в течение суток бонусы автоматически поступят на карту. В настоящее время «курс» сдачи батареек следующий: 0,35 бонусов = 1 батарейка, лимит — 19,95 в сутки.
Экообменник принимает следующие типы батареек: АА, ААА, АААА, А23, аккумуляторы для сигарет и пальчиковые аккумуляторы (Li-ion, Ni-MH, Ni-CD).
Собранные батарейки отправляют в Челябинск компании «Мегаполисресурс» — переработчику бытовых батареек и аккумуляторов. На заводе батарейки дробят и отделяют ценные компоненты — железо, цинк, марганец и графит. Полученное сырье отправляют на вторичное производство: новых батареек, белой краски и даже детских присыпок.
«Вкусвилл» ищет новые площадок для установки экообменников, в планах —тестирование и установка экообменников для батареек в магазинах ритейлера.
Фото: «Вкусвилл»
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