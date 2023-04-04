Основатель «ВкусВилла» Андрей Кравченко и владелец «Яшкино» Денис Штенгелов попали в список Forbes

Основатель сети «ВкусВилл» Андрей Кравченко и основатель бренда «Яшкино» («КВД Групп» и «Ярче!») Денис Штенгелов попали в список американского Forbes.
Составители рейтинга самых богатых людей на планете оценили состояние Кривенко в $2,1 млрд, а состояние Штенгелова — в $1,3 млрд.
В этом году основной бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко отодвинул с первого места председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина. Мельниченко возглавил список впервые, Forbes оценивает его состояние в $25,2 млрд.
При этом данные Bloomberg Billionaires Index (BBI) свидетельствуют, что с начала 2023 года состояние предпринимателя сократилось на $571 млн.
Второе место в рейтинге занял Владимир Потанин («Интеррос», «Норникель»). По данным Forbes, его состояние достигает $23,7 млрд. Лисин, в свою очередь, сместился на третью позицию с $22,1 млрд.
Четвертое место в списке российских миллиардеров занял Леонид Михельсон — председатель правления ПАО «НОВАТЭК». На пятой строчке оказался гендиректор «Севергрупп» Алексей Мордашов вместе со своей семьей ($20,9 млрд).
В топ-10 также попал основатель «Лукойла» Вагит Алекперов с $20,5 млрд. По данным BBI, с начала 2023 года его состояние выросло на $3 млрд. Кроме того, в списке — акционер «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко ($18,5 млрд), и основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман ($12,6 млрд).
Также Forbes внес в список основателя Telegram Павла Дурова, оценив его состояние в $11,5 млрд. Ранее Дуров просил издание не называть его российским бизнесменом.
Фото на обложке: tanatat /
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