«Яндекс Путешествия» внедрили ИИ для оценки стоимости аренды

Владельцам посуточного жилья на «Яндекс Путешествиях» стал доступен инструмент, который помогает определить оптимальную стоимость размещения. Как сообщили в компании, алгоритм анализирует рынок и предлагает ориентировочную стоимость на ближайшие 7–14 дней — отдельно для будней и выходных. Это помогает быстрее подстраивать цены под спрос и сезон.

Новый ИИ-сервис помогает с определением цены, но не принимает решения

В «Яндекс Путешествиях» запустили новый инструмент под названием «Предложенная цена». На данный момент он работает в тестовом режиме и носит справочный характер — сервис не устанавливает цену автоматически, а лишь подсказывает объективную стоимость жилья.

Инструмент доступен в Экстранете для объектов посуточной аренды, которые работают без менеджеров каналов, а также для владельцев жилья, недавно подключившихся напрямую через Экстранет.

Как работает алгоритм «Предложенной цены»

Алгоритм сравнивает объект с похожими вариантами в той же локации, учитывает их характеристики, удобства, сезон и текущий спрос. Всего система анализирует более 30 параметров и постоянно обновляется по мере появления новых данных.

Рекомендованную цену можно увидеть при добавлении нового объекта, в разделе «Цены» и прямо в календаре бронирований. Владельцы жилья могут ориентироваться на подсказки сервиса при ручной настройке стоимости.

Экстранет упростил управление датами и ценами

Одновременно с запуском ИИ-инструмента в Экстранете*Личный кабинет для отелей, апартаментов и другого жилья, где владельцы управляют своим объектом размещения. обновили календарь бронирований. Он стал более наглядным и позволяет быстрее управлять загрузкой объектов.

В календаре можно смотреть разбивку по дням, менять цены, открывать и закрывать даты, видеть детали бронирований и корректировать условия всего за несколько кликов.

Поддержка iCal*Способ синхронизации календаря броней текущего объекта с другими площадками через iCalendar. позволяет автоматически подтягивать занятые даты с других площадок. При необходимости пользователи могут вернуться к привычному формату календаря в виде «шахматки».

Аренда жилья подешевела в большинстве мегаполисов

Ранее сервис Яндекс Аренда сообщил, что за новогодние праздники 2026 года аренда снизилась в 9 из 16 городов-миллионников. В среднем медианная ставка сократилась на 0,4% — до 35 тыс. рублей.

Сильнее всего аренда подешевела в Ростове-на-Дону (–2,8%), Красноярске (–2%) и Москве (–1,7%). Рост ставок зафиксирован только в Уфе (+5,2%) и Омске (+3,2%); в остальных городах изменения были минимальными.