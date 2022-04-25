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Аэропорт Внуково перешел в режим простоя

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Московский аэропорт Внуково вслед за «Шереметьево» перешел в режим простоя. Сотрудникам предложили перейти на неполный рабочий график, но сокращения пока не планируются. Сам аэропорт работает в штатном режиме.

Аэропорт Внуково перешел в режим простоя

Часть сотрудников уже работает но новому графику: четыре или три дня в неделю вместо пяти. Зарплата также сократилась и выплачивается за отработанное время, сообщили «Известия».

Работников Домодедово перевели на неполный рабочий график работы для «сохранения рабочих меств условиях финансового кризиса в авиаотрасли» и «обеспечения стабильного дохода для всех сотрудников». В компании не уточнили, переведен ли и этот аэропорт в режим простоя.

С 16 марта 40% персонала московского аэропорта «Шереметьево» находятся в простое на фоне кризиса в авиаотрасли из-за новых санкций США и Евросоюза. Приостановка работы объявлена по причинам «не зависящим от работодателя и работников». Простой коснулся, как офисных, так и остальных работников. 

В четверг, 24 февраля, начались первые объявления о закрытии воздушных границ для России. Крупнейшие российские авиакомпании, включая «Аэрофлот», «Победу» и S7, объявили о приостановке полетов за границу.  Затем один из крупнейших лизингодателей в мире AerCap расторг отношения с Россией из-за санкций. Самолеты компании находятся в лизинге у «Аэрофлота», «Уральских авиалиний», «Якутии», Azur Air и других.

Фото на обложке: Mikhail Starodubov / Shutterstock

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