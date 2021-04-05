Любителей внутреннего туризма оцифруют для нужд отрасли и бизнеса

Ассоциация больших данных запустит сервис для анализа действий туристов в регионах, сообщил РБК со ссылкой на ее исполнительного директора Алексея Неймана. В объединение входят такие компании, как «Яндекс», Mail.ru Group, Сбербанк, ВТБ, «МегаФон», «Ростелеком», МТС, «ВымпелКом», QIWI, «Магнит».

Обезличенные сведения о туристах и их действиях объединят в цифровой профиль. Предметом анализа станут данные о стране и регионе проживания, поле, возрасте, доходе путешествующих, некоторые другие социально-демографические характеристики. Планируется следить за расходами и товарами, приобретенными во время поездки, посещенными достопримечательностями, кафе, другими объектами инфраструктуры, о также отзывами о них.

Источниками сведений станет информация от телеком-компаний, банков, операторов фискальных данных, перевозчиков, туроператоров, соцсетей и сайтов с отзывами. Сервис позволит выявить потребности туристов и поможет узнать, где нужно построить, например, дополнительный отель или организовать продажу сувениров, считают авторы сервиса.

«В идеальном сценарии мы сможем давать рекомендации для точечных изменений: расписания электричек, количества рейсов для удобства туристов, о необходимости направить полицейский патруль по такому-то маршруту, потому что там часто собираются пьяные люди, и так далее», — пояснил изданию Алексей Нейман.

Планируется, что сервис заработает в конце 2022 года, но пилот запустят уже к концу второго квартала текущего года. Это будет коммерческий продукт, к которому могут обращаться как представители власти, так и частные компании, например, владельцы гостиниц, сетей общепита и другие представители бизнеса. Стоимость развертывания пилотного проекта составит около 10 млн рублей, оценки создания полноценной системы пока нет, пояснил изданию Нейман.

Кстати, по данным Ростуризма, в прошлом году жители страны совершили 37 млн поездок по регионам России, это на 43% меньше, чем до пандемии. Оборот отечественной туристической отрасли составил 2,1 трлн рублей в 2020 году, что на 60% ниже, чем в год до этого.

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Фото: Marina Zezelina / Shutterstock