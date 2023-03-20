Арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen Group в России, включая ее долю в местной «дочке», по иску ГАЗа, следует из картотеки арбитражных дел.

ГАЗ пытается взыскать с немецкого автоконцерна более 15 млрд рублей убытков от расторжения контрактра на сборку автомобилей в Нижнем Новгороде.

Суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗа