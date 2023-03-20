Суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗа

Арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen Group в России, включая ее долю в местной «дочке», по иску ГАЗа, следует из картотеки арбитражных дел.
ГАЗ пытается взыскать с немецкого автоконцерна более 15 млрд рублей убытков от расторжения контрактра на сборку автомобилей в Нижнем Новгороде.
Иск был подан 14 марта. Автомобильный завод группы ГАЗ потребовал признать недействительным расторжение соглашения о контрактной сборке машин в Нижнем Новгороде. Также завод пытается взыскать с Volkswagen 15,6 млрд рублей убытков.
17 марта суд одобрил ходатайство ГАЗа об аресте долей в российском представительстве VW и в подконтрольных ему юрлицах всего имущества немецкого концерна в России, исключая денежные средства.
Также по ходатайству ГАЗа суд ограничил любые регистрационные действия российской «дочки» VW и юрлиц, которые находятся под ее контролем (речь идет о ликвидации, реорганизации, изменении состава участников, увеличении и уменьшении уставного капитала).
- ГАЗ отметил, что в 2011 году заключил соглашение о контрактной сборке с Volkswagen и принял обязательства производить автомобили на территории своего завода в Нижнем Новгороде. В 2017 году стороны договорились, что соглашение будет иметь силу до 31 декабря 2025 года.
- В марте 2022 года Volkswagen сообщила ГАЗ о решении приостановить производство в России, а в августе было расторгнуто соглашение о контрактной сборке. ГАЗ решил это оспорить и взыскать убытки.
- По данным ГАЗ, что Volkswagen Group намерена в ближайшее время окончательно уйти с российского рынка и продать оставшиеся активы третьим лицам: в таком случае взыскание убытков в пользу истца станет невозможным, поэтому группа потребовала аресовать активы.
Фото на обложке: Unsplash
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