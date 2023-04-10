ГАЗ подал новый иск к Volkswagen на 28,4 млрд рублей

Автомобильный завод ГАЗ подал новый иск к немецкому концерну Volkswagen AG — теперь на 28,4 млрд рублей, следует из картотеки Арбитражного суда Нижегородской области.
Ранее российская компания потребовала взыскать с Volkswagen более 15 млрд рублей убытков от расторжения контрактра на сборку автомобилей в Нижнем Новгороде.
Исковое заявление было подано 7 апреля. Никаких подробностей, кроме суммы исковых требований, не приводится.
Газета «Коммерсантъ» сообщила, что комментировать суть иска представители «ГАЗ» отказались.
Арбитражный суд Нижегородской области рассматривает и другой иск ГАЗа к Volkswagen. Завод хочет взыскать с немецкого автоконцерна 15,6 млрд рублей убытков от расторжения контракта на сборку автомобилей в Нижнем Новгороде. Этот иск был подан 14 марта.
Фото на обложке: Unsplash
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