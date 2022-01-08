Volkswagen выпустит современную версию «хиппимобиля»: теперь с электродвигателем

Концерн Volkswagen показал долгожданную современную версию своего легендарного микроавтобуса Microbus или, как его еще называют, Kombi. Модель в 1960-е и 70-е особенно полюбилась европейской и американской молодежи и в итоге стала знаковой для всей эпохи и, в частности, одним из символов субкультуры хиппи.
Volkswagen представит электрореинкарнацию своего легендарного микроавтобуса уже в марте этого года, а в продаже она появится не раньше 2023, сообщает Reuters.
Концепт минивэна с электродвигателем Volkswagen показал еще в 2017 году в Детройте, вызвав к нему волну интереса. Однако после этого новостей о модели почти не появлялось до недавнего времени.
Фотографии концепта и его знаменитого предка вы можете посмотреть ниже. Есть вероятность, что в марте нам покажут несколько другой вариант электромобиля.
Новый электромикроавтобус, получивший название ID.Buzz, имеет современный дизайн и напоминает своего хиппи-предка, скорее, отдаленно, однако влияние старых моделей очевидно.
Volkswagen серьезно нацелен на рынок электромобилей: концерн, например, планирует к 2035 году прекратить в Европе продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и активно занимается разработками аккумуляторов и технологий беспилотного управления (совместно с другими крупными компаниями).
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Фото на обложке: Volkswagen, VanderWolf Images/Shutterstock, Art Konovalov/Shutterstock
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