Бывшие заводы Volkswagen и Volvo в России возобновят работу в 2023 году

В Калужской области после простоя возобновится работа бывших заводов Volvo, Volkswagen, Peugeot и Citroen. Как рассказал губернатор региона Владислав Шапша, крупнейшие автопроизводства в области будут вновь запущены до конца 2024 года.
«Для всех [производств] определен вектор развития. Бывший завод Volvo начинает свою работу в коллективе, в этом году первые автомобили будут выпущены», — цитирует ТАСС главу Калужской области.
По словам Шапши, на заводе Volvo будет использован весь производственный цикл, включая сборку, производство, а также штамповку и окраску деталей.
«По Volkswagen мы ведем переговоры, у нас есть ряд технологических партнеров, мы определяем, с кем из них нам продолжить эту работу», — добавил губернатор. Шапша сообщил, что в начале декабря на предприятия прибудут первые машинокомплекты, после чего начнется сборка автомобилей.
Глава региона подчеркнул, что задача властей Калужской области в этом году — возобновить работу производств, а в следующем — наращивать темпы и выводить на полную мощность.
Завод «ПСМА Рус» (совместное предприятие Stellantis и Mitsubishi) также должен возобновить массовое производство автомобилей зарубежных марок. Сейчас предприятие производит локальные бренды, а также пробные партии иностранных.
Volkswagen приостановил выпуск автомобилей на своих заводах в России в марте 2022 года из-за начала конфликта на Украине. В мае 2023 года немецкий автоконцерн завершил продажу своего российского бизнеса холдингу «Авилон». По данным «Интерфакса», сумма сделки составила €125 млн.
Volvo Group также прекратила производство своих грузовиков в Калуге после начала спецоперации, а в сентябре 2023 года Минпромторг объявил о передаче активов шведской компании местному инвестору.
Фото: Eugene_Photo / Shutterstock
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Возобновление торгов на СПБ Бирже, продажа доли ЕБРР в Мосбирже, «стабильный рубль»: главное 4 ноября
- 2 Японская табачная компания JTI назвала причину сохранения бизнеса в России
- 3 «СПБ Биржа» выйдет из капитала казахстанской ITS из-за внесения в SDN-лист США
- 4 Тамара у ВТБ, ЦФА на бриллиант: главное 3 ноября
- 5 Заменить Confluence? Просто!
ВОЗМОЖНОСТИ
06 ноября 2023
06 ноября 2023
07 ноября 2023