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Бывшие заводы Volkswagen и Volvo в России возобновят работу в 2023 году

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

В Калужской области после простоя возобновится работа бывших заводов Volvo, Volkswagen, Peugeot и Citroen. Как рассказал губернатор региона Владислав Шапша, крупнейшие автопроизводства в области будут вновь запущены до конца 2024 года.

Бывшие заводы Volkswagen и Volvo в России возобновят работу в 2023 году

«Для всех [производств] определен вектор развития. Бывший завод Volvo начинает свою работу в коллективе, в этом году первые автомобили будут выпущены», — цитирует ТАСС главу Калужской области.

По словам Шапши, на заводе Volvo будет использован весь производственный цикл, включая сборку, производство, а также штамповку и окраску деталей.

«По Volkswagen мы ведем переговоры, у нас есть ряд технологических партнеров, мы определяем, с кем из них нам продолжить эту работу», — добавил губернатор. Шапша сообщил, что в начале декабря на предприятия прибудут первые машинокомплекты, после чего начнется сборка автомобилей.

Глава региона подчеркнул, что задача властей Калужской области в этом году — возобновить работу производств, а в следующем — наращивать темпы и выводить на полную мощность.

Завод «ПСМА Рус» (совместное предприятие Stellantis и Mitsubishi) также должен возобновить массовое производство автомобилей зарубежных марок. Сейчас предприятие производит локальные бренды, а также пробные партии иностранных.

Volkswagen приостановил выпуск автомобилей на своих заводах в России в марте 2022 года из-за начала конфликта на Украине. В мае 2023 года немецкий автоконцерн завершил продажу своего российского бизнеса холдингу «Авилон». По данным «Интерфакса», сумма сделки составила €125 млн.

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Volvo Group также прекратила производство своих грузовиков в Калуге после начала спецоперации, а в сентябре 2023 года Минпромторг объявил о передаче активов шведской компании местному инвестору.

Фото: Eugene_Photo / Shutterstock

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