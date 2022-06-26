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Вячеслав Володин напомнил о новых законах для бизнеса с 1 июля

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в личном Telegram-канале напомнил бизнесу, какие законодательные нововведения вступают в силу с 1 июля 2022 года.

Вячеслав Володин напомнил о новых законах для бизнеса с 1 июля

Он обратил особое внимание предпринимателей на три новшества:

  1. Во-первых, представители малого бизнеса — впервые зарегистрированные небольшие компании и индивидуальные предприниматели —  смогут использовать новый экспериментальный налоговый режим АУСН (автоматизированную упрощенную систему налогообложения), разработанный совместно с банками-партнерами проекта. Участники эксперимента не будут платить страховые взносы, а продлится тестирование до 31 декабря 2027 года в четырех регионах (Москва, МО, Татарстан и Калужская область).
  2. Во-вторых, гиды и экскурсоводы должны будут теперь проходить обязательную аттестацию. Также официально работать в России в этом направлении смогут только граждане РФ.
  3. В-третьих, вступают в силу несколько новых положений, касающихся биологической безопасности: теперь организации будут обязаны уведомлять профильные органы власти о предстоящих исследованиях в этой области.

Фото на обложке: Sasun Bughdaryan / Unsplash

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