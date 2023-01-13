Володин предложил конфисковать имущество у критикующих Россию из-за рубежа

Существующих мер наказания в отношении россиян, которые уехали за границу и критикуют страну, недостаточно. Необходимо внести поправки в Уголовный кодекс РФ, которые позволяли бы конфисковать имущество у таких граждан, заявил заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране <...>. В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб», — написал он в своем Telegram-канале.

Володин напомнил, что оскорбляющие жителей России и военных заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму и дискредитация ВС РФ. Спикер Госдумы полагает, что существующих мер реагирования недостаточно.

По мнению Володина, уехавшие россияне «живут безбедно благодаря нашей стране»: «Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан <…>. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться».

В начале декабря сенатор Андрей Клишас допустил, что для уехавших из России после начала мобилизации россиян могут быть введены ограничения, которые сделают их нахождение за границей «менее комфортным».

В последнее время в России также обсуждаются различные ограничения для граждан, которые работают удаленно из-за рубежа. В частности, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить «удаленку» сотрудникам компаний, которые работают с персональными данными.

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