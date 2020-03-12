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Предприниматель Дмитрий Волошин вложился в проект по развитию эмоционального интеллекта

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Предприниматель Дмитрий Волошин стал инвестором проекта по развитию эмоционального интеллекта Skillfolio. Об этом Rusbase рассказал Волошин.

Предприниматель Дмитрий Волошин вложился в проект по развитию эмоционального интеллекта

Согласно данным базы «Контур.Фокус», предприниматель со 2 марта входит в число участников ООО «Скиллфолио» (юрлицо проекта), где он получил 5%. Сумму инвестиций Волошин не раскрыл.

Основателям компании — Виктории и Алексею Шиманским — принадлежит по 40% и 35% соответственно. Еще 20% принадлежат ООО «Кейсайди» (в настоящее время эта доля находится в залоге у АО «Объединенный Капитал "Прообраз"»). 

По словам Волошина, сейчас проект в основном функционирует в секторе b2b. Инвестиции и опыт предпринимателя будут использованы для расширения в сферу b2c.

«Проект мне интересен тем, что это первый практический опыт построения индивидуальных траекторий обучения предпринимателей. Проведенные фаундерами исследования позволяют создавать профиль компетенций и целевым образом, адресно, прокачивать критически важные навыки, такие как эмоциональный интеллект, системное мышление и другие», — рассказал он.

Волошин также отметил, что этот проект коррелирует с другими, которые предприниматель развивает в настоящее время: «в частности, с совместной с Forbes "Школой Миллиардеров" и запускаемым в ближайшие дни клубом предпринимателей».

Дмитрий Волошин также является сооснователем проекта Otus.ru (развивает курсы для разработчиков) и компании «Креатера», которая займется консалтинговым бизнесом.

Фото: Unsplash

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