Предприниматель Дмитрий Волошин вложился в проект по развитию эмоционального интеллекта

Предприниматель Дмитрий Волошин стал инвестором проекта по развитию эмоционального интеллекта Skillfolio . Об этом Rusbase рассказал Волошин.

Согласно данным базы «Контур.Фокус», предприниматель со 2 марта входит в число участников ООО «Скиллфолио» (юрлицо проекта), где он получил 5%. Сумму инвестиций Волошин не раскрыл.

Основателям компании — Виктории и Алексею Шиманским — принадлежит по 40% и 35% соответственно. Еще 20% принадлежат ООО «Кейсайди» (в настоящее время эта доля находится в залоге у АО «Объединенный Капитал "Прообраз"»).

По словам Волошина, сейчас проект в основном функционирует в секторе b2b. Инвестиции и опыт предпринимателя будут использованы для расширения в сферу b2c.

«Проект мне интересен тем, что это первый практический опыт построения индивидуальных траекторий обучения предпринимателей. Проведенные фаундерами исследования позволяют создавать профиль компетенций и целевым образом, адресно, прокачивать критически важные навыки, такие как эмоциональный интеллект, системное мышление и другие», — рассказал он.

Волошин также отметил, что этот проект коррелирует с другими, которые предприниматель развивает в настоящее время: «в частности, с совместной с Forbes "Школой Миллиардеров" и запускаемым в ближайшие дни клубом предпринимателей».

Дмитрий Волошин также является сооснователем проекта Otus.ru (развивает курсы для разработчиков) и компании «Креатера», которая займется консалтинговым бизнесом.

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