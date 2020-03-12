Предприниматель Дмитрий Волошин вложился в проект по развитию эмоционального интеллекта
Предприниматель Дмитрий Волошин стал инвестором проекта по развитию эмоционального интеллекта Skillfolio. Об этом Rusbase рассказал Волошин.
Согласно данным базы «Контур.Фокус», предприниматель со 2 марта входит в число участников ООО «Скиллфолио» (юрлицо проекта), где он получил 5%. Сумму инвестиций Волошин не раскрыл.
Основателям компании — Виктории и Алексею Шиманским — принадлежит по 40% и 35% соответственно. Еще 20% принадлежат ООО «Кейсайди» (в настоящее время эта доля находится в залоге у АО «Объединенный Капитал "Прообраз"»).
По словам Волошина, сейчас проект в основном функционирует в секторе b2b. Инвестиции и опыт предпринимателя будут использованы для расширения в сферу b2c.
«Проект мне интересен тем, что это первый практический опыт построения индивидуальных траекторий обучения предпринимателей. Проведенные фаундерами исследования позволяют создавать профиль компетенций и целевым образом, адресно, прокачивать критически важные навыки, такие как эмоциональный интеллект, системное мышление и другие», — рассказал он.
Волошин также отметил, что этот проект коррелирует с другими, которые предприниматель развивает в настоящее время: «в частности, с совместной с Forbes "Школой Миллиардеров" и запускаемым в ближайшие дни клубом предпринимателей».
Дмитрий Волошин также является сооснователем проекта Otus.ru (развивает курсы для разработчиков) и компании «Креатера», которая займется консалтинговым бизнесом.
Фото: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter