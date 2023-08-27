Власти ЕС в следующем месяце обсудят просьбу Аркадия Воложа о снятии санкций

Адвокаты сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа обратились к властям ЕС с официальной просьбой снять санкции с бизнесмена, который ранее выступил с заявлением, осуждающим боевые действия на территории Украины, а также не ведет деятельность в РФ с 2014 года, занимаясь из Израиля исключительно международными проектами.

Антивоенное заявление, в котором предприниматель также указывает, что его «история с «Яндексом» закончена», станет основным аргументом защиты и поводом для обсуждений европейских чиновников на собрании «в следующем месяце», узнала Financial Times благодаря не названному источнику.

Спикер также подчеркнул, что Волож хотел бы высказаться об украинских событиях и своей позиции еще в 2022 году, но «чувствовал ответственность за своих людей» в России, а теперь заявление стало возможным: «Они наконец-то все уехали — вот почему это произошло сейчас».

По словам собеседника газеты, бизнесмен «очень переживает из-за санкций и за свою репутацию». Это было заметно и раньше, когда он начал позиционировать себя как рожденного в Казахстане предпринимателя из Израиля.

Волож с 2014 года не живет и не работает в РФ, но в своем заявлении он отметил, что чувствует — «и на мне есть доля ответственности за действия страны». И все же: «Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути». Бизнесмен также уточнил: «В феврале 2022 года мир изменился, и я понял, что моя история с «Яндексом» закончена».

Напомним, что в день, когда Волож попал под санкции, корпорация объявила, что он покинет должность генерального директора группы компаний, а уже в декабре речь шла о том, что он не будет ни сотрудничать с международными «дочками», ни занимать даже консультационные позиции.

Сам сооснователь «Яндекса» никак не прокомментировал обращение к ЕС в ответ на запрос FT.

Ранее с просьбой о снятии санкции к властям Великобритании обратился Олег Тиньков, и его запрос европейская страна удовлетворила. Источник FT, комментируя обращение Воложа, отмечает также, что «есть сотни других попавших под санкции российских бизнесменов, которые внимательно следят за тем, что делает Брюссель».

В этом контексте аналитики издания уверены, что со временем обращения станут системными, а перед чиновниками ЕС теперь стоит непростая задача найти «пути к отступлению» в отношении подсанкционных россиян, осуждающих украинский конфликт.

FT пишет, что санкции можно снять по решению суда в случае, если власти Евросоюза сочтут «убедительными» доказательства того, что они применяются незаслуженно. Ограничения продляются каждый полгода, следующий этап — 15 сентября.

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