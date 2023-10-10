Российских автовладельцев Volvo отключили от программного обеспечения по распоряжению шведского автоконцерна в рамках санкционной политики. Водители не могут открыть приложение и включить удаленный прогрев машины. Салоны не смогут запрограммировать новые ключи вместо потерянных. Об этом «Известиям» рассказала сотрудница автомобильного салона.

Volvo отключила российских автовладельцев от ПО