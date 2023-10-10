Volvo отключила российских автовладельцев от ПО

Российских автовладельцев Volvo отключили от программного обеспечения по распоряжению шведского автоконцерна в рамках санкционной политики. Водители не могут открыть приложение и включить удаленный прогрев машины. Салоны не смогут запрограммировать новые ключи вместо потерянных. Об этом «Известиям» рассказала сотрудница автомобильного салона.
Ранее Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения. Доступ, среди прочего, ограничен к онлайн-сервисам, позволяющих оперативно обнаружить причину поломки и устранить ее.
Автопроизводители BMW и Audi вслед за Mercedes-Benz ограничили доступ российских дилеров к своему программному обеспечению (ПО). Владельцам машин недоступна история техобслуживания, обновления элементов.
Фото на обложке: Unsplash
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