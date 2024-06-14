Каждый третий россиянин считает вопрос о размере НДФЛ возмутительным

37% россиян считают вопросы о размере налога на доход (НДФЛ) возмутительными и неэтичными. Еще 26% уверены, что эта информация является очень личной и прямо указывает на доход. Такие данные следуют из результатов опроса исследовательского центра «Консоль.Про», с результатами ознакомился RB.RU.

Высокий размер НДФЛ каждый седьмой респондент считает признаком высокого достатка налогоплательщика. В 63% случаев респонденты сообщили, что у них почти нет знакомых, НДФЛ которых после принятия закона окажется на уровне более 15%.

Согласно опросу, 46% граждан хотели бы освободить от НДФЛ работников бюджетных сфер. В топе отраслей — здравоохранение, вооруженные силы и органы правопорядка.

Три четверти респондентов относятся к прогрессивному НДФЛ нейтрально или позитивно. 37% потенциально были бы готовы отчислять больше денежных средств в пользу ФНС на определенные программы развития. Приоритетной россияне считают программу развития малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры и поддержки спорта. На эти программы больше половины опрошенных готовы отчислять дополнительно от 5 до 10 тыс. рублей ежемесячно.

Опрос проводился в июне 2024 года методом онлайн-анкетирования среди 1,2 тыс. россиян из городов-миллиоников России в возрасте 20-55 лет.

В конце мая пакет законопроектов по изменению налоговой системы. Они затронут граждан с доходами от 200 тыс. рублей в месяц. Помимо физически лиц ведомство предлагает увеличить налог на прибыль для компаний — с 20 до 25%.

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