Аналитики назвали бренды, возвращения которых ждут россияне

Почти половина (42,3%) россиян ожидают, что IKEA вернется на российский рынок, согласно опросу финансовой онлайн-платформы Webbankir, проведенному в первой половине марта среди 3 тыс. пользователей по всей стране. Результаты исследования есть в распоряжении ТАСС.

Также россияне ждут возвращения Samsung (39,8%), Adidas (30,8%), Apple (29,2%), Nike (27,8%), The Coca-Cola Company (25,9%), Toyota (25%), H&M (23,7%), Zara (21,9%), Volkswagen (20,9%), Audi и McDonald’s (по 19,9%).

Отношение к возвращению компаний. В исследовании отмечается, что 46,2% россиян поддерживают возврат иностранных брендов, в то время как 27,2% против этого, а 26,7% не интересуются этим вопросом. 16,1% респондентов отметили, что без этих брендов их жизнь стала хуже, 30,1% признали, что возвращение компаний не является принципиальным, но желательно.

18,8% опрошенных уверены, что западные бренды не смогут вернуть свою бывшую популярность, тогда как 28% полагают, что они станут такими же востребованными, как и раньше. 53% считают возможным возвращение популярности, но лишь в отдельных категориях товаров.

Нужна ли господдержка? 40,9% россиян высказались против господдержки возвращения зарубежных компаний, полагая, что «условия для тех, кто уходил из России, должны быть тяжелее», заявили аналитики. 30,9% опрошенных считают, что государство должно поддерживать возврат иностранного бизнеса, а 19,4% сказали, что такая поддержка должна оказываться только в том случае, если зарубежные компании лучше отечественных. 28,2% проголосовали за одинаковые условия для всех.

13 марта Владимир Путин подтвердил начало переговоров о возвращении в Россию отдельных зарубежных компаний. Он отметил, что процесс происходит в закрытом режиме, «спокойно, достойно, с уважением друг к другу и с соблюдением взаимных интересов».

Комментируя возможное возвращение иностранного бизнеса, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что «никто не будет возвращаться, пока действуют санкции».

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