На фоне блокировок VPN-сервисы заняли треть топа скачиваемых на iOS приложений

Из десяти первых по загрузкам приложений в РФ на платформе iOS треть сегодня занимают сервисы VPN, обратил внимание Forbes. По данным портала Data.ai., первое место — у Free VPN Proxy, второе занимает VPN - fast, secure, no limits. Также в топе VPN Beaver Turbo.

Также в десятку входят приложение «Госключ», WhatsApp, Wildberries, Yandex Browser, Yandex Map & Navigator и приложение сети kari.

Опрошенные изданием эксперты утверждают, что такая ситуация в загрузках может быть следствием недавних блокировок Роскомнадзором сервисов VPN. В прошлый понедельник о сбоях в работе сервисов сообщали некоторые блогеры и СМИ.

В самом РКН посоветовали российским компаниям отказаться от VPN и ускорить «переезд» на серверную инфраструктуру, находящуюся в РФ.

От блокировок, в частности, пострадали: VPN generator, Lantern, Windscribe, Tachyon, Betternet, Cloudflare, Urban VPN, Amnezia, PIA, Proton, Openvpn connect, Planet, iVPN, Xeovo, Surfshark, Tunnelbear, P4PN.

По словам независимого IT-эксперта Филиппа Кулина, последняя волна блокировок осуществлялась не только по отдельным протоколам, она затронула именно иностранные IP-адреса. Таким образом, внимание РКН привлекал трафик, пересекающий российские границы.

Кулин отмечает, что ведомство располагает базой отечественных IP-адресов, которую сформировали в рамках закона «о суверенном Рунете». РКН может тестировать «такое мягкое отсечение» рунета от зарубежного контента, допускает Кулин.

Как пояснили изданию в Роскомнадзоре, по закону «О связи», на территории РФ запрещается работа VPN-сервисов, не обеспечивающих фильтрацию нарушающей закон информации.

«Применение VPN-протоколов с использованием зарубежной серверной инфраструктуры несет в себе существенные риски утечки личной, корпоративной и иной информации», — сказали в РКН.

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