Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что наказания за использование VPN-сервисов не будет

Власти не будут наказывать тех, кто использует VPN-сервисы, чтобы обходить блокировку интернет-ресурсов, но и использование подобных приложений не приветствуют, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
«Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться. Мы против этого. Поэтому, кому очень надо, такую возможность будет иметь, и будет иметь ее дальше, и сохранит. Но, конечно, политике государства, когда в принципе ограничивают доступ к каким-то ресурсам, это противоречит. Я считаю, это разумный компромисс», — заявил министр в интервью телеканалу РБК.
Ранее Шадаев сообщил, что до 24 февраля на три сейчас заблокированные площадки — Facebook, Instagram (принадлежат Meta, признана экстремистской в России и запрещена) и Twitter — в общей сложности приходилось 10–12% от всего трафика.
После этой даты и блокировки на долю сервисов VPN, которые позволяли обойти ограничения, стало приходиться лишь 20% от прежнего трафика трех соцсетей. Таким образом, резюмировал ранее Шадаев, только каждый пятый пользователь продолжил пользоваться заблокированными соцсетями с помощью VPN.
Три соцсети власти России заблокировали в марте. На фоне этого выросло число скачиваний VPN-сервисов, некоторые вошли в топ-100 и топ-10 по частоте скачиваний на iOS и Android.
При этом власти продолжили ограничивать работу VPN-сервисов, заявляя, что «средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой».
Фото на обложке: Unsplash
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