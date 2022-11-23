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Минцифры планирует добавить в классификатор российского ПО VR- и AR-софт

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минцифры намерено обновить классификатор российского программного обеспечения и добавить в него VR- и AR-софт. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 21 ноября.

Минцифры планирует добавить в классификатор российского ПО VR- и AR-софт

В классификаторе появится новый раздел и 32 класса программ, в частности системы виртуальной и дополненной реальности. Проект должен оптимизировать структуру реестров российского и евразийского ПО, а также облегчить поиск необходимых заказчикам решений, пишут «Ведомости».

Согласно проекту, новые классы программ появятся в большинстве из имеющихся разделов. Так, например, в раздел «Средства обеспечения информационной безопасности» добавят такие классы, как средства защиты от DDoS-атак, средства защиты почтовых систем, виртуальных сред и систем промышленной автоматизации.

В разделе «Средства разработки ПО» появятся мобильные платформы для разработки мобильных приложений и средства обратной инженерии кода программ, в разделе «Встроенное ПО» – микропрограммное обеспечение искусственного интеллекта. Также в отдельный класс раздела «Средства анализа данных» выделят программы для создания VR и воспроизведения AR.

Появление новых классов поможет разработчикам войти в реестр ПО и претендовать на налоговые и другие льготы, сказал глава группы разработки департамента горнодобывающих решений компании «Рексофт» Владимир Лебедев. Кроме того, это освободит разработчиков от уплаты НДС и даст преимущество на тендерах: госорганы и компании с госучастием не вправе покупать иностранное ПО, если в реестре есть аналог.

Помимо этого, у компаний из перечня есть возможность получать кредиты на льготных условиях, гранты на развитие от государства, а у их сотрудников – ипотеку по сниженной ставке.

Фото на обложке: Oleksandr Khmelevskyi / Shutterstock

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