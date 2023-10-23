Зоопарк без животных — лишь начало. Почему нас ждет революция голограмм

Фантасты и футуристы давно описывают будущее, полное голограмм — от рекламных баннеров до интерфейсов. Рассказываем о проектах, которые уже воплощают эту идею в жизнь.

В этом зоопарке посетители уворачиваются от бегущих в панике слонов, заглядывают в разинутую пасть гиппопотама и гладят жирафов.

Такие острые ощущения возможны в австралийском Hologram Zoo, голографическом зоопарке, который открылся в этом году и вмещает в себя 50 реалистичных экспонатов от динозавров до горилл, созданных с помощью лазеров.

Его создатель говорит, что это самый футуристический тематический парк для животных в мире, использующий технологии, которые больше нигде не встретить.

«Там много смеха, много криков… но когда мимо проплывает 30-метровый кит, по какой-то причине все замолкают, словно испытывая благоговейный трепет перед таким великолепным существом», — объясняет Брюс Делл, исполнительный директор Axiom Holographics и создатель Hologram Zoo.

Это цифровая иллюзия, заставляющая мозг видеть то, чего на самом деле нет.

«Вы проецируете объект в воздухе, который кажется реальным, потому что, обходя его, вы видите его под самыми разными углами... Животные входят в комнату, они проходят по туннелю, и вы гладите их, как в кино. Вы видите перед собой животное, созданное из света. Вы идете, протягиваете руку и гладите льва» — говорит он.

В шоу используется новая технология «глубины», благодаря которой животные кажутся большими. Движущиеся изображения оживают благодаря лазерному проектору со специальными кристаллами, которые позволяют простым солнцезащитным очкам на гостях разделять поля света.

Важно отметить, что существует устройство, которое знает, где находится каждый человек в комнате, создавая индивидуальный виртуальный опыт. Шоу с голограммами также оснащены сенсорными технологиями, позволяющими посетителям вдыхать запахи цветов и деревьев.

Фото в тексте: Axiom Holographics

Технология, которая освещает тематический парк Axiom в пригороде Брисбена, используется и в других местах. Брюс Делл сообщает, что у его компании есть контракты с Airbus и Honeywell, а также они строят аквариум с голограммами для роскошного отеля на Мальдивах, принадлежащего Биллу Гейтсу.

Основатель Hologram Zoo говорит, что переосмысливает индустрию, сокращая затраты и повышая качество, производя компоненты на специально построенном заводе в австралийском штате Квинсленд.

«Все ожидают революции голограмм. Это то, что мы видим в научной фантастике, и к настоящему времени это уже должно было у нас быть. Но голограммы всегда были очень дороги. Мы чувствовали, что можно кое-что сделать, чтобы сделать их намного дешевле», — объясняет Делл.

«Голограммы обычно требуют огромных вычислительных мощностей. Обычно для их выполнения нужно 10 компьютеров, подключенных вместе. Понимая, как управлять компьютерной памятью, мы смогли создать алгоритмы, которые позволяют использовать голограммы только на одном компьютере».

В Канберре полным ходом идет очередная гонка по переосмыслению концепций голографии. Исследователи из Австралийского национального университета (ANU) говорят, что они нарушают древние законы физики, которые используют линзы и зеркала для распространения света.

Команда ANU экспериментирует с метаоптикой, или нанофотоникой. Когда световые лучи проходят по крошечным мета-поверхностям, размер которых составляет всего несколько миллиметров, они могут управлять волной, как обычная линза, но в гораздо меньшем масштабе.

«Мы пытаемся продвинуть эти технологии в будущее. Когда мы сможем сделать эти лазеры миниатюрными и разместить их на небольшом портативном устройстве, тогда мы совершим скачок, — говорит профессор Драгомир Нешев из Исследовательской школы физики ANU. — На данный момент все основано на том, где были голограммы в самом начале, в 60-х и 70-х годах».

Мета-поверхности могли бы превратить очки для чтения в очки ночного видения, заменить диагностические анализы крови тестами на дыхание и сообщить нам, когда еда в холодильнике испортилась.

Профессор Нешев считает, что голографические методы могут стать «трансформационными» для медицины и помочь хирургам проникнуть глубоко в организм пациента на клеточном уровне с помощью изображений в реальном времени.

Голограммы также вдохновили на то, что описывается как «первая в мире коллаборация» между психологией и театром в Квинслендском технологическом университете (QUT). Алекс» — это пьеса продолжительностью в час, которая рассказывает о девочке, потерявшей отца, попытках его найти, а также о ее собственном пути к самопознанию.

Продюсеры описывают это как «основанное на искусстве клиническое вмешательство, направленное на людей с расстройствами пищевого поведения».

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«Алекс напоминает традиционную пьесу, на любой другой поход в театр, пока не появится голографическое изображение. Это больше похоже на фильм о Кролике Роджере; реальные актеры и анимация находятся в одном театральном пространстве.

Технология, использованная для создания "Алекс", удивительно проста и сложна одновременно. По сути, это дополненная реальность без необходимости в носимых устройствах, защитных очках или смарт-устройстве, которое нужно держать в руке, чтобы изображение появилось на экране», — объясняет доктор Шейн Пайк, автор пьесы из Школы творческой практики QUT.

В то время как голограммы создают полностью виртуальный мир, дополненная реальность в QUT использует экран со спецэффектами, называемый голографическим экраном, чтобы вывести виртуальных персонажей пьесы на сцену.

«Это особый материал, который кажется невидимым невооруженным глазом, но при освещении изображением, проецируемым мощными проекторами, он улавливается сеткой и предстает как воплощенный персонаж. Мы соединяем анимацию с помощью технологии захвата движения с реальным актером за кулисами», — рассказывает доктор Пайк.

Австралийские исследователи надеются в конечном итоге создать реалистичные движущиеся голограммы, которые будут отображаться прямо на экране смартфона.

Брюс Делл недавно выступил куратором выставки голограммных динозавров в Австралийском музее в Сиднее. Он полагает, что в будущем голограммы будут окружать нас повсюду: от плавающих гамбургеров и пиццы в ресторанах быстрого питания до виртуальных драгоценных камней в ювелирных магазинах.

«Часто мы говорим о технологических революциях: телевидении, автомобилях, мобильных телефонах, лампочках накаливания, и вопрос в том, какой будет следующая? Что ж, СМИ и научная фантастика много лет рассказывают нам, что следующая революция будет связана с голограммами, когда они будут повсюду», — предсказывает он.

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Фото на обложке: Axiom Holographics