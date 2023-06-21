Эта художница создает одежду и аксессуары с дополненной реальностью

Художница под псевдонимом Piper ZY известна в соцсетях своими футуристичными работами — от платья-рентгена до колец, через которые видно кости человека. В интервью для Hundo она рассказала о творческой стороне AR, будущем искусства в метавселенной и реакциях на ее работы. Приводим сокращенный перевод.
Как вы начали работать с AR?
В 2015 году я начала создавать дополненную реальность для небольших концепт-артов и видеоклипов. Я разрабатывала футуристические наряды и аксессуары для себя и друзей, и поняла, что хочу анимировать элементы своих нарядов.
С тех пор технология расширилась, и в прошлом году я начала публиковать фильтры для Instagram*.
Опишите свой творческий процесс.
Я представляю себе мир, который немного отличается от реальности и более выразителен, некую альтернативную линию времени, и создаю его. Сначала я сосредотачиваюсь на концепции и моменте в этом отдаленном мире, а затем воплощаю это в реальность.
Какие программы вы используете, чтобы создавать AR?
Для многих проектов дополненной реальности я использую Spark AR и Adobe Suite. Если нужно добавить музыку или 3D-графику, иногда применяю другое ПО, но для AR-фильтров в основном использую эти две.
Каким образом, по вашему мнению, метавселенная изменит то, как создается и потребляется искусство?
Предстоящие десятилетия будут очень интересными для создателей и разработчиков. Мы — важные архитекторы виртуального мира. Надеюсь, что в метавселенной концепции и голоса художников будут цениться больше, чем в традиционных бизнес-условиях.
Особое внимание будет уделяться восприятию искусства, даже в рекламе. Это потребует от создателей более абстрактных навыков, и я думаю, что уникальные голоса и видения многих людей будут по-новому цениться в этих развивающихся пространствах.
Как вы проводите свой обычный день?
Каждый день я стараюсь что-то создавать. В последнее время я работаю над заказами и брендированными проектами, а также над собственными.
У меня есть опыт в корпоративном маркетинге, и мне нравится переключаться между личными авангардными проектами и теми, что я создаю для брендов. Это два разных режима, требующих похожего набора навыков. Я рассматриваю цель клиентов как свою, и это вдохновляет меня.
Какая из ваших работ нравится вам больше всего?
На данный момент это абстрактное AR-платье — эффект, который воспроизводит мою оригинальную музыку. Я хотела представить видеоклип как абстрактный предмет одежды, что, как мне кажется, появится в метавселенной.
Я считаю, что представление об одежде будет серьезно переосмыслено, и хочу создавать инновации в этой области.
Как пользователи TikTok реагируют на ваше творчество?
Комментарии в TikTok потрясающие, и люди реагируют совершенно по-разному. Многие никогда не видели AR-искусство, не считая фильтров для лица. Они спрашивают, что это такое, реально ли это и как это увидеть.
Мне нравится отвечать на эти комментарии. В каком-то смысле это похоже на временную капсулу, и так интересно в реальном времени представлять людям то, что я считаю большой частью будущего.
AR и все составляющие метавселенной — довольно новое явление в сфере технологий. Что вы посоветуете тем, кто хочет начать карьеру в этих сферах?
В виртуальном мире можно применить многие традиционные навыки. Любую нишу так или иначе, методом проб и ошибок, можно перенести в AR и VR.
Я надеюсь, что метавселенная станет отражением реальной жизни, вдохновленным нашим воображением. И для этого нужно привлечь как можно больше людей из как можно большего числа отраслей. Думаю, что в течение следующего десятилетия появятся совершенно невиданные сейчас профессии и возможности.
* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.
Фото на обложке: Piper ZY
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 70% российских HR-специалистов допускают, что метавселенные скоро заменят работу в офисе
- 2 В иной реальности: как устроен метамаркетинг?
- 3 Как использовать метавселенные в маркетинге: кейсы мировых брендов
- 4 Jobby запускает исследование на тему того, как российский бизнес использует метавселенные в HR
- 5 Можно ли перенести суды в метавселенные?
ВОЗМОЖНОСТИ
23 июня 2023
23 июня 2023
23 июня 2023