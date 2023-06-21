Эта художница создает одежду и аксессуары с дополненной реальностью

Художница под псевдонимом Piper ZY известна в соцсетях своими футуристичными работами — от платья-рентгена до колец, через которые видно кости человека. В интервью для Hundo она рассказала о творческой стороне AR, будущем искусства в метавселенной и реакциях на ее работы. Приводим сокращенный перевод.

Как вы начали работать с AR?

В 2015 году я начала создавать дополненную реальность для небольших концепт-артов и видеоклипов. Я разрабатывала футуристические наряды и аксессуары для себя и друзей, и поняла, что хочу анимировать элементы своих нарядов.

С тех пор технология расширилась, и в прошлом году я начала публиковать фильтры для Instagram*.

Опишите свой творческий процесс.

Я представляю себе мир, который немного отличается от реальности и более выразителен, некую альтернативную линию времени, и создаю его. Сначала я сосредотачиваюсь на концепции и моменте в этом отдаленном мире, а затем воплощаю это в реальность.

Какие программы вы используете, чтобы создавать AR?

Для многих проектов дополненной реальности я использую Spark AR и Adobe Suite. Если нужно добавить музыку или 3D-графику, иногда применяю другое ПО, но для AR-фильтров в основном использую эти две.

Каким образом, по вашему мнению, метавселенная изменит то, как создается и потребляется искусство?

Предстоящие десятилетия будут очень интересными для создателей и разработчиков. Мы — важные архитекторы виртуального мира. Надеюсь, что в метавселенной концепции и голоса художников будут цениться больше, чем в традиционных бизнес-условиях.

Особое внимание будет уделяться восприятию искусства, даже в рекламе. Это потребует от создателей более абстрактных навыков, и я думаю, что уникальные голоса и видения многих людей будут по-новому цениться в этих развивающихся пространствах.

Как вы проводите свой обычный день?

Каждый день я стараюсь что-то создавать. В последнее время я работаю над заказами и брендированными проектами, а также над собственными.

У меня есть опыт в корпоративном маркетинге, и мне нравится переключаться между личными авангардными проектами и теми, что я создаю для брендов. Это два разных режима, требующих похожего набора навыков. Я рассматриваю цель клиентов как свою, и это вдохновляет меня.

Какая из ваших работ нравится вам больше всего?

На данный момент это абстрактное AR-платье — эффект, который воспроизводит мою оригинальную музыку. Я хотела представить видеоклип как абстрактный предмет одежды, что, как мне кажется, появится в метавселенной.

Я считаю, что представление об одежде будет серьезно переосмыслено, и хочу создавать инновации в этой области.

Как пользователи TikTok реагируют на ваше творчество?

Комментарии в TikTok потрясающие, и люди реагируют совершенно по-разному. Многие никогда не видели AR-искусство, не считая фильтров для лица. Они спрашивают, что это такое, реально ли это и как это увидеть.

Мне нравится отвечать на эти комментарии. В каком-то смысле это похоже на временную капсулу, и так интересно в реальном времени представлять людям то, что я считаю большой частью будущего.

AR и все составляющие метавселенной — довольно новое явление в сфере технологий. Что вы посоветуете тем, кто хочет начать карьеру в этих сферах?

В виртуальном мире можно применить многие традиционные навыки. Любую нишу так или иначе, методом проб и ошибок, можно перенести в AR и VR.

Я надеюсь, что метавселенная станет отражением реальной жизни, вдохновленным нашим воображением. И для этого нужно привлечь как можно больше людей из как можно большего числа отраслей. Думаю, что в течение следующего десятилетия появятся совершенно невиданные сейчас профессии и возможности.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Источник.

Фото на обложке: Piper ZY