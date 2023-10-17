Основанный выходцами из России разработчик контактных AR-линз привлек первые $40 млн

Основанный выходцами из России Романом Аксельродом и Валентином Волковым стартап XPANCEO, разрабатывающий контактные AR-линзы, привлек первые $40 млн. Компания уже создала несколько прототипов линз, привлеченные средства направит на разработку нового прототипа.

Стартап XPANCEO, основанный выходцами из России, привлек $40 млн в seed-раунде инвестиций. В компанию вложился Opportunity Ventures из Гонконга, сообщили RB.RU представители стартапа.

XPANCEO разрабатывает контактные линзы с функцией AR Vision. Стартап уже создал три отдельных прототипа, которые успешно протестировал в лаборатории. Эти прототипы обеспечивают ночное видение, масштабирование, возможность просмотра видео и графического контента в дополненной реальности.

Компания планирует направить привлеченные средства на разработку нового прототипа. Он представляет собой ультратонкую линзу, изготовленную из оптических материалов, которые обладают рекордными показателями преломления.

«Новое устройство призвано раскрыть весь потенциал технологии дополненной реальности, сделав ее доступной и простой в использовании», – отметили в XPANCEO.

По данным из карточки стартапа на Crunchbase, эти $40 млн стали первыми привлеченными XPANCEO инвестициями.

XPANCEO в 2021 году в Дубае основали выходцы из России – ученый Валентин Волков и предприниматель Роман Аксельрод. Волков занимает в стартапе должность научного партнера, Аксельрод – маркетингового партнера.

Фото: XPANCEO