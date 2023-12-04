KISS представила «бессмертные» цифровые аватары и планирует стать полностью виртуальной

Захотят ли люди посещать выступления без живых артистов? Вероятно, да. Шоу ABBA с цифровыми аватарами приносили $2 млн в неделю, а мировые сборы фильма о концертном туре Eras по всему миру уже превысили $250 млн.

Группа KISS будет жить вечно — по крайней мере, в форме цифровых аватаров. Об этом группа сообщила на недавнем выступлении в рамках прощального тура.

Главные глэм-рокеры всех времен уже четыре года находятся в туре End of The Road, и на днях состоялось их финальное шоу на Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. KISS провели уже несколько прощальных туров, но, возможно, именно этот станет последним.

В конце выступления, после того как KISS закончили играть последнюю песню (Rock and Roll All Nite), они скрылись за пеленой огня и дыма. Как только она рассеялась, свет погас, и на экране за сценой возникло изображение с камеры, несущейся над мрачным озером на какой-то фантастической планете в сторону четырех силуэтов: цифровых аватаров KISS.

Затем Пол Стэнли объявил о начале новой эры KISS, воскликнув:

«Армия KISS, ваша любовь — ваша сила — сделали нас бессмертными».

Еще одна впечатляющая деталь — прозрачные экраны, на которые проецируются члены группы, придавая шоу футуристичную атмосферу «Бегущего по лезвию».

Они исполнили песню, затем видео кончилось, и аудитория увидела изображение четырех аватаров под стилизованным логотипом KISS и фразой «Начало новой эры».

Разумется, новая эра подразумевает заработок на аватарах. Компания Pophouse Entertainment, организовавшая шоу, уже создавала молодые цифровые копии группы ABBA. Группа KISS, которая уже полвека использует свои изображения в качестве мерча, выглядит подходящим кандидатом для такого партнерства.

Pophouse прокомментировала в пресс-релизе, что будет проводить «иммерсивные концерты с участием аватаров», используя цифровые изображения группы KISS.

Захотят ли люди посещать выступления без живых артистов? Вероятно, да. Согласно Bloomberg, шоу Abba с аватарами приносили $2 млн в неделю. А как пишет Variety, мировые сборы фильма о концертном туре Eras превысили $250 млн.

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Фото на обложке: Photography Stock Ruiz / Shutterstock