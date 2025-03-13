В «Яндекс Музыке» объяснили удаление треков группы «Каста»
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«Музыкальный контент в “Яндекс Музыке” размещается на сервисе правообладателями на основании лицензионных договоров. Обычно правообладателями выступают музыкальные лейблы или дистрибьюторы, которые представляют права исполнителей. Часть музыкального контента исполнителя «Каста» был снят по решению правообладателя», — пояснил представитель «Яндекса».
Он не ответил, могут ли треки «Касты» вернуться на стриминговый сервис в будущем и почему на площадке остались записи с концертов группы.
Большинство альбомов «Касты» также пропали с американского стримингового сервиса Apple Music. Сейчас на нем доступен только инструментальный альбом «Каста и ансамбль Ростовской консерватории».
- В сентябре 2024 года Роскомнадзор заблокировал на «Яндекс Музыке» альбом «Касты» «Новинки зарубежного рэпа». Причиной ограничения стало наличие информации, «направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки» в России.
- В январе Минюст признал иностранным агентом одного из основателей «Касты» Владислава «Влади» Лешкевича. По данным ведомства, рэпер «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине».
Фото на обложке: Екатерина Мозина / Wikipedia
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