В работе Spotify произошел глобальный сбой 3 марта

Днем 3 марта пользователи из нескольких стран сообщили о массовом сбое в работе Spotify, свидетельствуют данные Downdetector.su и Downdetector.com . Например, число жалоб в США на пике составляло почти 8 тыс., в Германии — 5,3 тыс.

Сообщения о неполадках начали поступать после 15:00 мск. Пользователи отметили трудности с загрузкой приложения и проигрыванием музыки: «Не загружается сайт. Треки не грузятся, музыка в альбомах и плейлистах недоступна», — написал один из россиян на Downdetector.su.





Скриншот с Downdetector.com, фото: RB.RU





Пик жалоб на работу Spotify на Downdetector.su пришелся на 16:00 мск — к этому моменту о неполадках заявили 133 пользователя. За последний час число репортов среди россиян составило 184, за последние сутки — 813.

На плохую работу стримингового сервиса также жаловались жители других стран. Например, в США количество репортов на пике составило почти 8 тыс., в Германии — 5,3 тыс., в Великобритании — 3,8 тыс., в Швеции — 1,6 тыс., в Финляндии — почти 1 тыс., во Франции — почти 900.

Что стало причиной неполадок, неизвестно — в Spotify причину сбоя не комментировали.

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