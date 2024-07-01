Как музыка стала соцсетью для зумеров

От Spotify Wrapped к приложениям, которые превращают слушательские привычки в доходы, — музыкальный вкус сегодня становится новым видом социальной валюты.

Раньше делиться музыкой было намного сложнее (помните, как записывались CD?). А сейчас, в эпоху стриминга, для этого достаточно просто послать сообщение и это влияет на то, как зумеры слушают музыку.

Ушли времена, когда мы наслаждались музыкой в одиночестве и могли позволить себе постыдные удовольствия без страха осуждения.

Сегодня же мы вошли в эру социального слушания, где стриминговые сервисы сотрудничают с платформами соцсетей, чтобы поделиться музыкой было легче, а стартапы переупаковывают статистику прослушиваний, чтобы ее можно было опубликовать в TikTok. Все это часть перехода от эпохи соло-прослушивания к эпохе музыкальных рекомендаций, которые сами по себе подражают соцсетям.

Музыка становится социальной

Несмотря на то что TikTok все больше становится эпицентром музыкальных рекомендаций (согласно недавнему исследованию 45% пользователей в возрасте 18—24 лет используют соцсети, чтобы узнавать о новой музыке), новые приложения превращают музыку в топливо для социального «капитала».

Spotify — пожалуй, крупнейшая и самая влиятельная стриминговая платформа, которая имитирует соцсети. У нее есть собственные «подписчики», как в Instagram*, пользователи могут просматривать публичную активность друзей и делиться с подписчиками тем, что обычно слушают, песня за песней. Однако это также породило вторичный рынок приложений, которые помогают слушателям транслировать их вкусы друзьям.

Пользователь может зайти на онлайн-платформу через свой аккаунт в Spotify, чтобы открыть доступ к своей статистике прослушиваний и получить ее в формате списка, которым удобно поделиться. Мишель Лю создала для приложения университетского клуба веб-сервис Receiptify, который превращает API пользователя в похожий на чек список. Она не думала, что он станет вирусным.

«Я закончила его где-то в 12:00 ночи, а наутро мой сайт “лёг” из-за слишком большого количества пользователей, — рассказывает Лю. — Мне пришлось обновить серверы».

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Нирмал Патель, UX-дизайнер Obscurify, вспоминает похожую историю. Его платформа, позволяющая пользователям узнать, насколько неочевидны их музыкальные вкусы по сравнению с обычными пользователями, взорвала TikTok.

«На TikTok особенно легко делиться музыкой, — говорит Патель. — На музыкальных стриминговых сервисах это сделать сложнее».

К сегодняшнему дню программы Лю и Пателя сохраняют стабильный поток пользователей, достаточный для монетизации с помощью рекламы. Социальное слушание — не просто способ потребления, это еще и новый рынок.

У Мэтта Дэниелса был собственный API-анализатор «Насколько плох ваш Spotify?», ставший вирусным в 2020 году, когда трафик просмотров вырос до 7 млн. Программа, использующая чат-бот на основе искусственного интеллекта, чтобы едко высмеять вкусы пользователя, приобрела популярность благодаря ехидному тону.

«Музыка, которую вы слушаете, говорит о вашем характере и мировоззрении, — считает Дэниелс. — Есть версия Spotify Wrapped — слегка хвастливая и в то же время самоироничная. Наш проект был предельно самоироничным».

Музыка как самоидентификация

Натаса Солтик, старший коммерческий директор в Spotify, говорит, что стриминговая платформа не считает себя соцсетью, но признает, что социальные функции играют все более важную роль в использовании Spotify.

«Несмотря на то, что мы не рассматриваем Spotify как социальную сеть, мы уверены, что музыка и аудио помогают людям находить общие интересы с друзьями и семьей», — говорит она.

Spotify Wrapped, красочная статистика, которая каждый декабрь захватывает ленты Instagram*, — пожалуй, наиболее очевидный пример. Чарльз Оуэнс, студент Университета Торонто Метрополитен, считает, что функции наподобие Spotify Wrapped — еще один способ показать друзьям, как ты хочешь, чтобы тебя воспринимали.

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«Были времена, когда я не делился своим Spotify Wrapped, потому что... это была не та музыка, которую я ассоциирую со своим характером», — говорит Оуэнс.

Для Оуэнса общедоступность прослушивания на Spotify снижает его подлинность: «Мне кажется, это лишает его некоторой интимности и делает его более легким, публичным представлением, что, на мой взгляд, влияет на то, как некоторые люди формируют свои привычки в слушании музыки».

Солтик подчеркивает, что социальное прослушивание — лишь одно из многочисленных применений Spotify. «Одна из замечательных возможностей нашей платформы заключается в том, что нет единого способа использовать Spotify, — говорит Солтик. — Мы хотим помочь нашим слушателям выразить их индивидуальность, в том числе через музыкальные рекомендации на других платформах: Instagram*, Snapchat или iMessage».

Spotify понимает, что сегодня пользователи делятся не просто плейлистами; они делятся статистикой, оценкой неочевидности, даже самоиронией. Это маркеры самоидентичности, выраженные с помощью музыки. Это рынок, на котором можно извлечь выгоду из «расшаривания» музыкой, — будь то такие столпы, как Spotify, или микрокомпании, как Obscurify. Зумеры все больше хотят поделиться своими вкусами с массами. И интернет, похоже, является их сценой.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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