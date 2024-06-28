Как поколение Z потребляет информацию в сети

Как молодые пользователи оценивают и потребляют информацию в сети? Почему они игнорируют длинные статьи и доверяют мнениям инфлюенсеров? Вот к каким выводам пришли исследователи из Google.

Поколение Z взрослело, окруженное бурлящим потоком цифрового контента. Каждый день они просматривают мемы, фотографии, социальные сети, чаты со своими друзьями, видеоролики, мнения влиятельных людей, новостные статьи из бесчисленных уголков сети. Как они определяют, что важно, полезно или соответствует истине?

Многие хотели бы об этом знать. Социальным сетям нужны молодые пользователи. Медиа — подписчики. Политикам — голоса. Преподаватели хотят знать, почему студенты не читают книги. Будто все заинтересованы в том, чтобы понимать современную молодежь.

За последние пару лет исследователи из Jigsaw, дочерней компании Google, специализирующейся на онлайн-политике и поляризации, изучали, как представители нового поколения воспринимают и усваивают то, что они видят в сети. Они надеялись, что их работа станет одним из первых детальных этнографических исследований, посвященных информационной грамотности поколения Z. Но их главная гипотеза сразу же провалилась.

«Через неделю после запуска исследования мы просто отказались от термина „информационная грамотность“», — говорит Ясмин Грин, CEO Jigsaw.

Выяснилось, что молодые люди не пытаются осмыслить достоверность информации линейно. Вместо этого ученые обнаружили у них «информационную восприимчивость» — «социально обоснованную» практику, которая полагается на «народную эвристику доверия».

Другими словами, представители поколения Z понимают разницу между достоверными новостями и мемами, созданными ИИ. Им просто все равно.

Исследование Jigsaw дает представление о цифровом мышлении поколения Z. В то время как другие группы тратят силы на проверку информации и ссылаются на источники, это поколение не утруждает себя подобным вещами.

Они просто читают заголовки и сразу переходят к комментариям, чтобы посмотреть, что говорят другие. Задачу определять истинность и важность они оставляют своим единомышленникам и инфлюенсерам, которым они доверяют. А если статья слишком длинная, они просто пропускают ее.

Представители поколения Z не хотят видеть то, что может заставить их слишком сильно задуматься или расстроить. Как определили в Jigsaw, если у них и есть цель, то это научиться тому, что им нужно знать, чтобы оставаться хладнокровными и общительными в выбранных ими социальных группах.

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Стоит отметить, что исследование Jigsaw не претендует на статистическую точность: вместо того, чтобы опрашивать большую группу, они провели несколько подробных интервью с несколькими молодыми людьми в возрасте от 13 до 24 лет, представляющими репрезентативный демографический состав, классы и пол. Они делали то, что делают антропологи в полевых условиях, — искали качественные, а не количественные данные.

Услышанное их удивило. Молодые люди в основном говорят, что не видят разницы между тем, чтобы читать новости онлайн или общаться в социальных сетях. Весь их цифровой опыт в целом сводится к тому, чтобы занять чем-то время.

Если им потребуется узнать что-то новое или ответить на вопрос, они могут обратиться к поисковой системе. Впрочем, они получают новую информацию преимущественно через ленту соцсетей, алгоритмы которой настроены так, чтобы показывать то, что им интересно, и тех, кому они доверяют. Иначе говоря, у них есть свои собственные фильтры для обработки огромного количества оцифрованной информации.

Они видят только то, что важно, и если что-то появляется в ленте, значит, это должно быть важно.

Участники опроса рассказали исследователям, что большую часть цифровой жизни они проводят, чтобы убить время, просматривая легкий, ни к чему не обязывающий контент.

Они не читают длинные статьи. И они не доверяют ничему, где есть реклама, платный доступ или всплывающие окна с просьбой о пожертвовании или подписке.

Для поколения Z онлайн-пространство напоминает столовую из подросткового фильма 1980-х, разделенную на группы. Вместо того, чтобы слушать скучных учителей (то есть традиционные медиа), они черпают мудрость у онлайн-инфлюенсеров. Блогеры выглядят аутентичными благодаря личному опыту и тому, что говорят на языке поколения Z.

Руководитель отдела исследований Jigsaw объясняет: «У поколения Z есть любимый блогер или группа блогеров, которым они, по сути, передают свое доверие на аутсорс, и они невероятно лояльны ко всему, что говорит этот блогер. Выпасть из группы этих блогеров чрезвычайно дорого, потому что из этого источника они получают всю необходимую информацию».

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Все это не означает, что поколение Z глупее или ленивее других. Они умеют проводить глубокие исследования. Просто обычно они не хотят этим заниматься.

«Они осваивают эти важнейшие навыки грамотности за очень малую долю времени, которое проводят онлайн», — говорит Голдберг.

Один из участников исследования поделился в соцсетях фейковым изображением Трампа, убегающего от нью-йоркской полиции. Когда у него об этом спросили, испытуемый просто пожал плечами. С его точки зрения, он использовал свои навыки критического мышления и медиаграмотности. В конце концов, Трамп в то время должен был предстать перед уголовным судом в Нью-Йорке, и это могло быть правдой.

А когда дело доходит до таких вещей, как диета или хорошее самочувствие, представители поколения Z просто пробуют все на себе и смотрят, сработают ли советы. Они воспринимают это как безопасный способ проводить собственные исследования, главным образом потому, что это никому не вредит. Если диета или упражнения «помогут» их организму, для них этот результат будет убедительнее, чем данные о населении в целом.

В случае если нечто, напоминающее фактическую информацию, все же попадет в ленту, то поколение Z, скорее всего, сразу пролистает текст до комментариев. Отчасти это объясняется тем, что они знают: глас народа быстро разоблачит любые фейки. Но еще их беспокоит, что новость — или определенная реакция на нее — может быть настолько спорной, что приведет к отмене.

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Вместо того, чтобы следовать более традиционному пути, который предполагает поиск информации для ответа на конкретный вопрос, поколение Z разбирается в происходящем, проводя время в интернете.

Кажется, что поколение Z готово поверить во все, что увидят в ленте. Однако исследование демонстрирует, что большая часть вводящей в заблуждение или ложной информации производится и потребляется все меньшим числом пользователей, которые сами ищут ее, а не просачивается в ленты доверчивых подростков.

«Маловероятно, что случайный просмотр глупых видео в TikTok заведет кого-то в темный угол ненависти или дезинформации, — говорит Дэвид Ротшильд, экономист Microsoft Research, изучающий поведение в сети. — Если они добрались туда, весьма вероятно, что они сами этого захотели».

В наши дни все мы потребляем менее формальный новостной контент, такой как телевидение или газеты. И, как и поколение Z, мы все больше и больше полагаемся на наши социальные сети, которые рассказывают нам о том, что происходит.

Недавнее исследование, проведенное исследовательским центром Pew Research Center, показало, что большинство пользователей социальных сетей часто сталкиваются с новостями.

В X информация чаще всего поступает от СМИ и журналистов, которые действительно готовили новости.

На Facebook* и Instagram* информация поступает от членов семьи и друзей, чью точку зрения, к лучшему это или к худшему, вы уже знаете.

Но в TikTok — с его непропорционально молодой аудиторией пользователей — источником информации обычно являются инфлюенсеры.

Они обобщают, анализируют и заранее переваривают информацию из других источников. Возможно, именно поэтому пользователи TikTok, по сравнению с другими платформами, говорят, что они вряд ли будут «утомлены» новостями, которые увидят. Кто-то другой уже проделал тяжелую работу; зрители получают краткое изложение.

Как могут подозревать молодые пользователи, интерес Jigsaw к их поведению в сети не является чисто академическим. Дочерняя компания Google разрабатывает программное обеспечение под названием Perspective, которое многие новостные агентства, включая New York Times, используют для модерирования своих разделов комментариев.

Новая версия Perspective включает в себя последние разработки Jigsaw, благодаря чему комментарии, содержащие теплые и неопределенные эмоции, такие как любопытство и рациональность, поднимаются в верхнюю часть раздела. Цель состоит в том, чтобы охватить читателей поколения Z там, где они живут, просматривая комментарии, и превратить их в подписчиков.

Изучая представителей поколения Z в дикой природе, Jigsaw сможет расставлять для них лучшие ловушки в их естественной среде обитания.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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Фото на обложке: Tatiana Buzmakova / Shutterstock