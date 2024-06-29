Хакер взломал аккаунты российских артистов в Spotify, что может лишить их роялти, в Китае в аэропорту открыли центр для консультирования зарубежных туристов, а в августе намереваются запустить аналог Starlink, в российском туризме доля МСП достигла 70%, а Роспатент делится лучшими медицинскими изобретениями. Продолжаем следить за интересными для предпринимателей инфоповодами.

Взлом Spotify, китайский аналог Starlink, новости о «Крокус Сити Холле» и туризме: главное для бизнеса 29 июня

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