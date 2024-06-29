Взлом Spotify, китайский аналог Starlink, новости о «Крокус Сити Холле» и туризме: главное для бизнеса 29 июня

Хакер взломал аккаунты российских артистов в Spotify, что может лишить их роялти, в Китае в аэропорту открыли центр для консультирования зарубежных туристов, а в августе намереваются запустить аналог Starlink, в российском туризме доля МСП достигла 70%, а Роспатент делится лучшими медицинскими изобретениями. Продолжаем следить за интересными для предпринимателей инфоповодами.
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- Губернатор МО Андрей Воробьев: концертный зал на месте сгоревшего «Крокус Сити Холла» не будут восстанавливать. Работы оценили в 4-7 млрд рублей, вместо этого планируют сквер или парк.
- SpaceNews: Китай планирует с августа начать развертывание спутниковой группировки G60. В стране считают ее аналогом Starlink.
- В аэропорту Шанхая открыли центр комплексных услуг для иностранцев. Там можно поменять рубли и получить консультации по финансам, связи и туризму.
- Российские артисты могут лишиться отчислений из Spotify из-за хакерской атаки. Злоумышленник выставил данные аккаунтов на продажу.
- Минэкономразвития: доля МСП в российском туризме достигает 70%. А доля МСП среди получателей поддержки в нацпроекте «Туризм и гостеприимство» — 80%.
- Вице-спикер Госдумы обратился в Минпромторг РФ с просьбой ввести маркировку сахара в продуктах. Это мера борьбы с его чрезмерным потреблением и, как следствие, ожирением.
- В Сбере заявили о применении ИИ в расследовании преступлений в отношении клиентов. За последнее время предотвращенный ущерб составил 7,45 млрд рублей.
- ВТБ снова поднимет ставки по ипотеке. Они изменятся с 1 июля. На этот раз они повысятся сразу на 1,3 п.п. и будут начинаться от 19,2% годовых. До этого рост произошел в середине июня и в последних числах мая.
- А Роспатент в День изобретателя представил топ-10 медицинских ноу-хау РФ с 2023 года. В рейтинге — тестовое лекарство от рака, звуковой навигатор для слепых и др.
Фото на обложке: Unsplash
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