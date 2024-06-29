Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Взлом Spotify, китайский аналог Starlink, новости о «Крокус Сити Холле» и туризме: главное для бизнеса 29 июня

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Хакер взломал аккаунты российских артистов в Spotify, что может лишить их роялти, в Китае в аэропорту открыли центр для консультирования зарубежных туристов, а в августе намереваются запустить аналог Starlink, в российском туризме доля МСП достигла 70%, а Роспатент делится лучшими медицинскими изобретениями. Продолжаем следить за интересными для предпринимателей инфоповодами.

Взлом Spotify, китайский аналог Starlink, новости о «Крокус Сити Холле» и туризме: главное для бизнеса 29 июня
  1. Новости
  • Губернатор МО Андрей Воробьев: концертный зал на месте сгоревшего «Крокус Сити Холла» не будут восстанавливать. Работы оценили в 4-7 млрд рублей, вместо этого планируют сквер или парк.
  • SpaceNews: Китай планирует с августа начать развертывание спутниковой группировки G60. В стране считают ее аналогом Starlink.
  • В аэропорту Шанхая открыли центр комплексных услуг для иностранцев. Там можно поменять рубли и получить консультации по финансам, связи и туризму.
  • Российские артисты могут лишиться отчислений из Spotify из-за хакерской атаки. Злоумышленник выставил данные аккаунтов на продажу.
  • Минэкономразвития: доля МСП в российском туризме достигает 70%. А доля МСП среди получателей поддержки в нацпроекте «Туризм и гостеприимство» — 80%.
  • Вице-спикер Госдумы обратился в Минпромторг РФ с просьбой ввести маркировку сахара в продуктах. Это мера борьбы с его чрезмерным потреблением и, как следствие, ожирением.
  • В Сбере заявили о применении ИИ в расследовании преступлений в отношении клиентов. За последнее время предотвращенный ущерб составил 7,45 млрд рублей. 
  • ВТБ снова поднимет ставки по ипотеке. Они изменятся с 1 июля. На этот раз они повысятся сразу на 1,3 п.п. и будут начинаться от 19,2% годовых. До этого рост произошел в середине июня и в последних числах мая.
  • А  Роспатент в День изобретателя представил топ-10 медицинских ноу-хау РФ с 2023 года. В рейтинге — тестовое лекарство от рака, звуковой навигатор для слепых и др.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Российские артисты могут лишиться отчислений из Spotify из-за хакерской атаки
  2. 2 Лучшие практики обучения сотрудников от международных брендов, и чему нам стоит у них поучиться
  3. 3 Где слушать музыку в России: список музыкальных сервисов
  4. 4 Ищете новые каналы продвижения? Обратите внимание на аудиорекламу в стриминговых сервисах
  5. 5 В новом центре комплексных услуг для иностранцев аэропорта Шанхая можно поменять рубли
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

30 июня 2024

Навстречу импакт-стартапам

30 июня 2024

Archpoint Concept Awards

30 июня 2024

Акселератор Горно-химического комбината

30 июня 2024

Экспортер года

01 июля 2024

New Ventures

Все ВОЗМОЖНОСТИ