Ахмед Садулаев
Главу Всемирного экономического форума в Давосе обвиняют в домогательствах, испытание китайского аналога Falcon 9 завершилось неудачей, Toyota анонсировала выход своего первого электрокара с автопилотом, а RB продолжает следить за главными новостями для предпринимателей в России и в мире.
Скандал на форуме в Давосе, провал Tianlong-3, книжные блокировки: главное 30 июня
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Мир
- WSJ узнал о массовых домогательствах и случаях дискриминации на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Обвинения касаются и основателя форума Клауса Шваба.
- Гендиректор Honor Чжао заявил о решающей роли конфиденциальности при работе с ИИ. Он сделал это заявление после информации от Apple о начале внедрения ИИ на устройствах в США. По его словам, в будущем развитии смартфонов цель компании сделать человека сильнее.
Россия
- Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам издательства Freedom Letters и библиотеки BAbook, основанной писателем Борисом Акуниным (признан иноагентом и включен в реестр экстремистов и террористов).
- Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий попросил ФАС проверить обоснованность резкого роста цен на мороженое. К началу лета цены на отдельные виды десерта выросли на 25% («ГазетаRu»).
- Ограничение Apple на RuStore может привести к полной потере iPhone в России. Продажи могут прекратиться уже с 1 сентября 2025 года.
- Семейную ипотеку решили расширить на большее количество россиян. Она будет доступна под 6% годовых. На нее, кроме граждан РФ с детьми до шести лет, теперь смогут претендовать жители малых городов, регионов с низким уровнем строительства и люди, желающие возвести собственное жилье вне зависимости от возраста наследников.
Бизнес
- Toyota представит свой первый электромобиль с автопилотом Bozhi 3X в 2025 году. Изначально новая модель будет представлена только на китайском рынке.
- Apple TV+ подбирается к Netflix, обогнав Paramount+ на рынке США. Тем не менее, площадка все еще остается на нижних строчках рейтинга. За рост платформы отвечает расширение библиотеки контента и успешная оригинальная продукция.
- Спустя 10 лет после банкротства японская криптобиржа Mt. Gox готова вернуть биткоины инвесторам. Однако за это время криптовалюта подорожала в 100 раз, и прирост стоимости активов истцов составит 10 000%.
Технологии
- Запуск китайской ракеты-носителя Tianlong-3, которая считается аналогом Falcon 9, закончился неудачей.
- Глава AI-подразделения Microsoft заявил, что все публикуемые в интернете материалы являются бесплатным контентом и могут использоваться для обучения нейросетей.
- Билл Гейтс заявил, что развитие искусственного интеллекта компенсирует негативное влияние на экологию, связанное с высоким энергопотреблением дата-центров.
- В Китае представили «супер SIM-карту». Она имеет встроенный 32-битный процессор. Это самая быстрая и производительная «симка», выводящая качество мобильной связи на абсолютно иной уровень.
- В России продлили проект использованию виртуальных соцкарт в транспорте. Система мгновенно определяет право пассажира на льготу.
Фото: Unsplash
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30 июня 2024
30 июня 2024
30 июня 2024