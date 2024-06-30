Главу Всемирного экономического форума в Давосе обвиняют в домогательствах, испытание китайского аналога Falcon 9 завершилось неудачей, Toyota анонсировала выход своего первого электрокара с автопилотом, а RB продолжает следить за главными новостями для предпринимателей в России и в мире.

Скандал на форуме в Давосе, провал Tianlong-3, книжные блокировки: главное 30 июня

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