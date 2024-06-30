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Льготную семейную ипотеку решили расширить на большее количество россиян

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Николай Тихонов
Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

На семейную ипотеку под 6 процентов, кроме граждан РФ с детьми до шести лет, теперь смогут претендовать жители малых городов, регионов с низким уровнем строительства и люди, желающие возвести собственное жилье вне зависимости от возраста наследников. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на Минстрой.

Льготную семейную ипотеку решили расширить на большее количество россиян
  1. Новости

Семейную ипотеку будет расширена для нескольких категорий россиян с 1 июля, говорят в ведомстве. Предполагается, что в программу войдут  объекты в Псковской, Брянской, Нижегородской, Омской, Томской и Саратовской областях и другие населенные пункты, которые считаются малыми городами. Отмечается и то, что в 680 городах с населением менее 100 тыс. человек за последние несколько застройщики не сдали ни одной новостройки.

Эксперты полагают, что расширение программы произойдет в основном за счет заемщиков из субъектов РФ.

Напомним, что 1 июля действие старой программы семейной ипотеки закончится. Ранее Владимир Путин поручил правительству продлить такое кредитование с господдержкой до 2030-го и сохранить основные базовые параметры. Он заявил, что для семей с детьми до шести лет включительно, льготная ставка в 6% меняться не должна.

После этого обсуждалось несколько вариантов продления семейной ипотеки, но точку в этом вопросе снова поставил президент. Вектор развития семейной ипотеки он обозначил во время пленарной сессии ПМЭФ-2024, сообщили в пресс-службе Минстроя.

Ранее мы писали о том, что банк ВТБ с 1 июля снова резко поднимает ставки по ипотеке, в кредитной организации считают, что за ними поседуют и другие финансовые организации.

Фото на обложке: skorchanov / https://pixabay.com/

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