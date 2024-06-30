Льготную семейную ипотеку решили расширить на большее количество россиян

На семейную ипотеку под 6 процентов, кроме граждан РФ с детьми до шести лет, теперь смогут претендовать жители малых городов, регионов с низким уровнем строительства и люди, желающие возвести собственное жилье вне зависимости от возраста наследников. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на Минстрой.

Семейную ипотеку будет расширена для нескольких категорий россиян с 1 июля, говорят в ведомстве. Предполагается, что в программу войдут объекты в Псковской, Брянской, Нижегородской, Омской, Томской и Саратовской областях и другие населенные пункты, которые считаются малыми городами. Отмечается и то, что в 680 городах с населением менее 100 тыс. человек за последние несколько застройщики не сдали ни одной новостройки.

Эксперты полагают, что расширение программы произойдет в основном за счет заемщиков из субъектов РФ.

Напомним, что 1 июля действие старой программы семейной ипотеки закончится. Ранее Владимир Путин поручил правительству продлить такое кредитование с господдержкой до 2030-го и сохранить основные базовые параметры. Он заявил, что для семей с детьми до шести лет включительно, льготная ставка в 6% меняться не должна.

После этого обсуждалось несколько вариантов продления семейной ипотеки, но точку в этом вопросе снова поставил президент. Вектор развития семейной ипотеки он обозначил во время пленарной сессии ПМЭФ-2024, сообщили в пресс-службе Минстроя.

Ранее мы писали о том, что банк ВТБ с 1 июля снова резко поднимает ставки по ипотеке, в кредитной организации считают, что за ними поседуют и другие финансовые организации.

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