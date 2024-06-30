В России продлили проект использованию виртуальных соцкарт в транспорте

Пилотный проект по апробации механизма, позволяющий льготникам использовать виртуальную социальную карту в общественном транспорте, продлили до конца 2025 года. Постановление правительства РФ уже подписано.
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Отмечается, что виртуальные карты внедряют для удобства граждан. Однако, можно пользоваться и обычными — без всяких ограничений.
Напомним, что добровольный эксперимент с виртуальными соцкартами начался в заинтересованных регионах летом прошлого года. Для создания такого продукта, жителям регионов, которые участвуют в проекте, нужно было привязать карту «Мир» к смартфону в платежном приложении Mir Pay, а затем отправить заявку на оформление транспортного продукта через специальную форму на Госуслугах и дождаться уведомления о ее готовности. Информация об этом размещена на сайте российского правительства.
После ее получения достаточно лишь приложить смартфон к терминалу в транспорте — система тут же определит, есть ли у гражданина право на льготный проезд, и в случае подтверждения он может пользоваться своим правом.
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Фото на обложке: makotochocho /
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