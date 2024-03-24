День траура по жертвам теракта в «Крокусе»: главное 24 марта

Ахмед Садулаев
В России начался общенациональный траур по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», Минздрав обновил данные по числу пострадавших, компании и организации заявляют о готовности помочь пострадавшим и их семьям. Главные события этого дня — в дайджесте RB.
День траура по жертвам теракта в «Крокусе»: главное 24 мартаПрисоединиться Ахмед Садулаев
Последствия теракта в «Крокусе»
- Число пострадавших в «Крокус Сити Холле» достигло 154, сообщает Минздрав Подмосковья.
- «Крокус Интернешнл» намерена восстановить концертный зал в память о жертвах террористического акта. Владелец «Крокуса» Араз Агаларов рассказал, что концертный зал сгорел полностью.
- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что спасатели продолжают разбирать завалы, после чего будет задействована тяжелая техника.
- Минздрав усилил горячую линию психологической поддержки после теракта.
- Сеть Fix Price присоединилась к числу компаний, которые направят часть доходов с продаж на помощь пострадавшим и семьям погибших.
- РЖД, а также ряд авиакомпаний, перевезут бесплатно родственников пострадавших и погибших в «Крокусе».
- Более 5 тыс. человек сдали кровь для пострадавших в Москве и области, подсчитало Федеральное медико-биологическое агентство.
- Здравницы Сочи готовы принять пострадавших и их семьи, чтобы помочь им «прийти в себя после пережитого», рассказал глава города Алексей Копайгородский.
- Число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» достигло 182, по данным Минздрава Подмосковья. СК РФ сообщает о 137 погибших.
- Имущество «Крокус Интернешнл», владельца «Крокуса», застраховано в «Ингосстрахе». Компания выполнит все обязательства по договору страхования, а также возместит убытки другим пострадавшим клиентам.
- Департамент труда и соцзащиты Москвы сообщил, что в Москве и области начали выплачивать материальную помощь пострадавшим из всех регионов.
- Пресс-служба «Крокус Сити Холла» предупредила о начале фейковых денежных сборов для пострадавших мошенниками и подчеркнула, что площадка не проводит сбор и не связывается с пострадавшими.
Мир
- Добыча каменного и бурого угля в Индии превысила 1 млрд тонн за 10 дней до окончания 2023–2024 финансового года, что соответствует заявленной ранее цели правительства.
Бизнес
- Совет директоров застройщика «ПИК» единогласно проголосовал о досрочном прекращении полномочий генерального директора компании Ивана Поландова.
- Danone получила разрешение на продажу российского бизнеса татарстанской «Вамин Р».
- United Airlines в ближайшее время может столкнуться с временными ограничениями со стороны американского регулятора из-за проблем с безопасностью полетов.
Фото: Unsplash
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