В России начался общенациональный траур по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», Минздрав обновил данные по числу пострадавших, компании и организации заявляют о готовности помочь пострадавшим и их семьям. Главные события этого дня — в дайджесте RB.

День траура по жертвам теракта в «Крокусе»: главное 24 марта