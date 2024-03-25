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Билетные сервисы возвращают средства за отмененные мероприятия в «Крокус Сити Холле»: главное 25 марта

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Биржевой курс доллара превысил на открытии торгов Мосбиржи 93 рубля, Migo Robotics запустил предзаказы на шагающего по лестницам робота, 73% зарубежных люксовых брендов остались в России и другие новости 25 марта.

Билетные сервисы возвращают средства за отмененные мероприятия в «Крокус Сити Холле»: главное 25 марта
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Финансы

  • Курс доллара к рублю на Мосбирже по состоянию на 7:00 мск вырос на 0,53% (на 0,5 рубля) и достиг 93,25 рубля. Выше этой отметки доллар вырос впервые с 18 марта. 

Бизнес

  • Половина россиян сталкивается с трудностями при составлении резюме. Им тяжело формулировать свои достижения, расписывать навыки, опыт работы и оформлять CV.
  • Максимальные потери организаторов массовых мероприятий в России после теракта могут составить до 3-4 млрд рублей за выходные 23-24 марта, узнали «Ведомости».
  • 73% зарубежных люксовых брендов остались в России. 27% брендов закрыли свои магазины в России еще весной 2022 года — среди них Chanel, Dior, Prada, Louis Vuitton, Cartier, пишет Frobes.
  • Билетные сервисы и кинотеатры начали возвращать средства за отмененные после теракта в «Крокус Сити Холле» развлекательные и массовые мероприятия, планировавшиеся 23 и 24 марта, сообщает «Ъ».

Сервисы и технологии

  • Калифорнийский стартап Migo Robotics запустил предзаказы на краудфандинговой площадке Kickstarter робота-пылесоса Ascender. Это первый робот, который умеет подниматься и спускаться по лестнице.
  • Мошенники стали рассылать россиянам push-уведомления о необходимости подтвердить паспортные данные на сайте оператора и Госуслугах. Так мошенники получают и данные доступа к порталу, и подтвержденную информацию об абоненте.

Фото на обложке: Unsplash

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