Билетные сервисы возвращают средства за отмененные мероприятия в «Крокус Сити Холле»: главное 25 марта

Карина Пардаева
Биржевой курс доллара превысил на открытии торгов Мосбиржи 93 рубля, Migo Robotics запустил предзаказы на шагающего по лестницам робота, 73% зарубежных люксовых брендов остались в России и другие новости 25 марта.
Билетные сервисы возвращают средства за отмененные мероприятия в «Крокус Сити Холле»: главное 25 мартаПрисоединиться Карина Пардаева
Финансы
- Курс доллара к рублю на Мосбирже по состоянию на 7:00 мск вырос на 0,53% (на 0,5 рубля) и достиг 93,25 рубля. Выше этой отметки доллар вырос впервые с 18 марта.
Бизнес
- Половина россиян сталкивается с трудностями при составлении резюме. Им тяжело формулировать свои достижения, расписывать навыки, опыт работы и оформлять CV.
- Максимальные потери организаторов массовых мероприятий в России после теракта могут составить до 3-4 млрд рублей за выходные 23-24 марта, узнали «Ведомости».
- 73% зарубежных люксовых брендов остались в России. 27% брендов закрыли свои магазины в России еще весной 2022 года — среди них Chanel, Dior, Prada, Louis Vuitton, Cartier, пишет Frobes.
- Билетные сервисы и кинотеатры начали возвращать средства за отмененные после теракта в «Крокус Сити Холле» развлекательные и массовые мероприятия, планировавшиеся 23 и 24 марта, сообщает «Ъ».
Сервисы и технологии
- Калифорнийский стартап Migo Robotics запустил предзаказы на краудфандинговой площадке Kickstarter робота-пылесоса Ascender. Это первый робот, который умеет подниматься и спускаться по лестнице.
- Мошенники стали рассылать россиянам push-уведомления о необходимости подтвердить паспортные данные на сайте оператора и Госуслугах. Так мошенники получают и данные доступа к порталу, и подтвержденную информацию об абоненте.
Фото на обложке: Unsplash
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