Биржевой курс доллара превысил на открытии торгов Мосбиржи 93 рубля, Migo Robotics запустил предзаказы на шагающего по лестницам робота, 73% зарубежных люксовых брендов остались в России и другие новости 25 марта.

Билетные сервисы возвращают средства за отмененные мероприятия в «Крокус Сити Холле»: главное 25 марта