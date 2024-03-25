Мошенники стали рассылать push-уведомления о необходимости подтвердить паспортные данные

Мошенники стали рассылать россиянам push-уведомления о необходимости подтвердить паспортные данные на сайте оператора и Госуслугах. Так мошенники получают и данные доступа к порталу, и подтвержденную информацию об абоненте.
На эту схему обратил внимание Telegram-канала True OSINT, пишет «Коммерсантъ». По данным авторов канала, мошенники могут получить данные для входа в аккаунты «Госуслуг», а также персональную информацию, которую можно использовать для таргетированных атак через звонки.
В компании по кибербезопасности Angara Security предупредили, что такие схемы угрожают не только абонентам, но и самим операторам: у клиентов снижается доверие к компании, соответственно, конверсия от рекламных сообщений бренда падает. К тому же, это может грозить претензиями со стороны регуляторов в адрес телеком-операторов.
Поправки к закону о связи вступили в силу в июне 2021 года. Теперь операторы могут запрашивать у абонентов подтверждение сведений о них. Компании могут оказывать услуги только при наличии достовернных данных о пользователях. Поэтому телеком-операторы иногда рассылают абонентам сообщения с просьбой подтвердить свои персональные данные, один из вариантов верификации — «Госуслуги».
Фото на обложке: Unsplash
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