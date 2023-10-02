Экраны, очки или VR: какая технология заменит смартфоны?

Издание Inverse обратилось к футурологам и экспертам из технологической отрасли с просьбой рассказать, каким видят они взаимодействие человека и гаджетов в ближайшем будущем. Публикуем перевод истории.

Каждый новый iPhone или Android становится лишь чуть более быстрой и улучшенной версией себя. Что ждет нас после смартфонов?

Сегодня смартфоны есть почти у каждого — это одни из самых используемых гаджетов, которые уступают по популярности лишь телевизорам (и занимают первое место среди поколения Z и миллениалов).

Еще больше впечатляет тот факт, что чуть более 15 лет назад этих гаджетов даже не существовало.

В некотором роде смартфон эволюционировал в цифровой вариант швейцарского ножа. Это не только важнейший инструмент для обмена сообщениями, но и веб-браузер, фотоаппарат, камера, музыкальный плеер, игровая консоль, навигатор, счетчик шагов, фонарик, персональный ассистент с ИИ и цифровой кошелек.

И, конечно же, эта штука может совершать звонки.

Сейчас смартфоны стали зрелой технологией, и каждый новый iPhone или Android становится лишь чуть более быстрой и улучшенной версией все той же стеклянной плитки. Что дальше?

Если принцип «единственная константа — это перемены», наша потребность в смартфонах должна перерасти в что-то другое. Но в зависимости от того, кому задать вопрос, версия этого будущего будет меняться — можно лишь надеяться, что жизнь в 2035 году не будет напоминать жуткий эпизод «Черного зеркала».

Невидимая мечта

Что, если мы не будем зависеть от смартфона в руке, а технология сольется с нашими телами и одеждой?

Все популярнее становятся носимые устройства, такие как Apple Watch, которые могут подсказывать направление, освобождая от необходимости смотреть на экран.

Альтернатива — умные кольца, например Oura, которые задумывались как менее навязчивая версия смартфона или смарт-часов, а также умная одежда Hexoskin, которая отслеживает и уведомляет о показателях сердечно-сосудистой и респираторной систем, анализирует сон, активность и многое другое.

Ближайшее будущее выглядит еще более впечатляюще. Humane разработала AI Pin — небольшой гаджет, который крепится к рубашке или пиджаку. Он работает как нефизический смартфон, проецируя звонки, сообщения и информацию из приложений на поверхность (например, на руку).

Также в нем есть микрофон для прослушивания запросов пользователя, динамики и камеры для сканирования окружающей среды (в ходе демонстрации к устройству поднесли плитку шоколада, и искусственный интеллект считал ее состав и количество калорий).

Фото в тексте: HUMANE

Таким образом Humane стремится вернуть всех в реальность.

«Для того чтобы отношения между человеком и технологиями действительно вышли за рамки экранов, нам нужно что-то радикально иное», — сказал Имран Чаудри, председатель и президент Humane, во время выступления на TED.

Пока AI Pin не представлен на рынке, и никто за пределами компании не успел воспользоваться продуктом. Поэтому пока невозможно сказать, заменит ли носимое устройство смартфон или нет. В то же время эта альтернатива смартфону привлекла наибольшее внимание, поскольку в компании трудятся немало экс-сотрудников Apple, которые разрабатывали модели iPhone, iPad, Apple Watch и Mac.

Аналогичным образом, очки Echo Frames на базе помощника Alexa могут активироваться кодовой фразой и работают как миниатюрный персональный ассистент. Но они требуют подключения к смартфону через Bluetooth.

«В Amazon мы уже довольно давно задумываемся об окружающем интеллекте, — рассказывает Дэниел Рауш, вице-президент Amazon по Alexa и Fire TV. — Идея в том, что объединив продвинутый искусственный интеллект с входными данными из физического мира, например голосом, прикосновением и датчиками, мы сможем изменить то, как взаимодействуют клиенты и технологии».

Фото в тексте: Amazon

По словам Рауша, в домашних условиях телевизоры Amazon Fire могут ощущать присутствие пользователя и динамически настраиваться, чтобы сразу показывать персонализированную информацию. Это может быть календарь, семейные фотографии, напоминания и оповещения от Alexa о доставленной посылке, чтобы не отслеживать это через телефон.

«Вместо того чтобы концентрироваться на экранах в вашем кармане или на рабочем столе, экраны в вашей жизни становятся активными и интуитивно понятными, позволяя вернуться к тому, что вы любите» — считает Дэниел Рауш, вице-президент Amazon по Alexa и Fire TV.

«Мы считаем, что в будущем все больше и больше технологий будут работать независимо в фоновом режиме, поэтому, если вы все-таки посмотрите на экран, он проактивно покажет вам персонализированную и точную информацию, и сами по себе экраны будут отнимать все меньше и меньше времени», — добавляет он.

То же самое происходит и за пределами дома. В магазине Amazon Go без касс можно просто отсканировать ладонь при входе, выбрать товары и выйти. Покупка будет привязана к учетной записи пользователя. Нет необходимости доставать телефон и использовать Apple Pay или Google Pay. Вскоре система появится в американской торговой сети Whole Foods, и может стать еще более распространенной.

На рынке уже представлены очки с поддержкой ассистента Alexa, а недавно появилось устройство Lucyd Lyte, которое позиционируется как первые очки, в которые встроен ChatGPT.

«Они делают ИИ доступным в любое время и в любом месте в формате громкой связи, — говорит Харрисон Гросс, соучредитель Lucyd. — Вместо того чтобы вводить длинные запросы на компьютере, можно просто нажать сенсорную кнопку на очках Lucyd Lyte, произнести свой запрос и мгновенно услышать ответ».

Он называет и другие преимущества: мгновенную помощь в переводе с английского на множество других языков, решение сложных уравнений и другую образовательную информацию практически по любой теме, а также «получение полезной информации и советов для почти бесконечного числа ситуаций, включая подробную помощь при ремонте, приготовление пищи, писательство и многие другие виды деятельности».

Впрочем, некоторые эксперты, такие как Каролина Миланези, президент и главный аналитик Creative Strategies, исследовательской компании из Кремниевой долины, не верят, что в будущем экранов станет больше или меньше.

Вместо этого, считает она, у нас будет комбинация этих двух технологий, в зависимости от задач, бюджета и нашего «уровне комфорта» при их использовании.

Фото в тексте: Lucyd

«Я не думаю, что это будет универсальный сценарий, скорее нас ждет сочетание окружающего интеллекта, носимых устройств и других гаджетов вокруг, с экранами или без них, а что-то, что мы будем носить на лице, — уверена она.

Не стоит забывать и о доступности технологии: далеко не все физически смогут ее использовать: «Будь то проблемы со зрением, головокружение или морская болезнь, это подойдет не всем и не заменит смартфон».

Также предстоит решить вопросы, связанные с законодательством и страхованием. «Что произойдет, если я надену одну из этих вещей, перейду дорогу и попаду под машину?» — задает она риторический вопрос. Хотя, возможно, это не слишком отличается от нашей реальности, в которой мы ходим, уткнувшись в смартфоны.

Кажется, что персональные технологии неизбежно придут к стадии окружающего интеллекта или эмбиентных вычислений — устройств, интегрированных в наши тела для поддержания большей связи с человеком, — но это не единственная точка зрения.

Новые поколения берут в руки iPad и смартфоны еще до того, как они научатся ходить. Возможно, в будущем нас будут окружать еще больше экранов..

Экраны останутся с нами надолго

Некоторые эксперты полагают, что зависимость от индивидуальных экранов — преимущественно, смартфонов, планшетов, ноутбуков, ПК, ТВ и информационно-развлекательных систем — сохранится и в грядущие десятилетия.

Более того, они могут стать еще более распространенными, включая (но не ограничиваясь) смешанную реальность, комбинацию виртуального мира и физических пространств, причем большинство из нас будут погружаться в него с помощью высокотехнологичных очков.

Когда такие крупные компании, как Meta* и Nvidia, наращивают усилия в области метавселенных, а Apple готовится запустить гарнитуру Vision Pro к началу 2024 года, вероятно, у технологических гигантов стоимостью в триллион долларов есть план.

«На данный момент, я полагаю, мы все еще приближаемся к эре большего количества экранов, экранов повсюду, в ванных комнатах, на дверях, и это уже происходит в автомобилях и холодильниках», — считает Ян Хан, футуролог и эксперт по развивающимся технологиям.

Хан считает, что Apple Vision Pro сможет изменить правила игры, однако девайс будет не всем по карману (в Apple заявляют, что цена будет начинаться примерно с $3500). «Но в течение следующих пяти с лишним лет у нас появятся меньшие по размеру, более легкие, доступные по цене и изящные AV/VR-гарнитуры, которые будут больше похожи на очки, чем на защитную маску, — и мы плавно войдем в эру голографических дисплеев».

Фото в тексте: Apple

Все станет интереснее, когда столкнутся два варианта будущего — например, если человек в AR-очках взглянет на экран (например, цифровую вывеску в торговом центре), и увидит что-то уникальное, созданное специально для него.

Новое не обязательно заменяет старое, считает Алан Смитсон, соучредитель MetaVRse, платформы для создания 3D-изображений для пространственной сети:

«Радио не исчезло, когда появилось телевидение, телевидение никуда не делось, когда появился интернет, и то же самое произошло с персональными компьютерами, когда на сцену вышли мобильные устройства, а винил сейчас продается лучше компакт-дисков».

«Дело в том, что технологии, как правило, дополняют, а не заменяют то, что было до них», — уверен Алан Смитсон.

По его мнению, Vision Pro от Apple может стать альтернативой рабочему столу. «Идея в том, что можно купить MacBook или очки, или и то, и другое, если хотите увеличить свой экран до гораздо большего формата».

Мир, наполненный дополненной и виртуальной реальностью, был бы более привлекательным, чем то, что мы имеем сегодня, считает он, ведь существует бесчисленное множество приложений для работы, игр, образования, коммерции и ряда других отраслей.

«Например, подтверждено, что люди, которые используют аватары в виртуальных мирах, значительно больше погружены и сосредоточенны во время собраний — по сравнению с конференциями в Zoom, где до 50% участников отключают камеры, — предполагает Смитсон. — Это безличный и скучный способ взаимодействия с коллегами. Даже Microsoft внедрила аватары в Teams для тех, кто не хочет предстать перед камерой, но все же желает участвовать».

«Оказывается, воспоминания, созданные в виртуальной реальности, столь же реальны, как и в реальной жизни, и это помогает улучшить обучение, совместную работу и производительность для тех, кто использует эти новые инструменты», — добавляет он.

Ожидайте неожиданного

Очевидно, что «пост-смартфонная» эпоха — это предмет обсуждений, особенно в отрасли, которая не только развивается стремительными темпами, но и в любой момент может неожиданно свернуть в сторону. Подумайте, что пандемия сделала с пространством для работы на дому.

Таким образом, мы, скорее всего, увидим мир, где будет и больше, и меньше экранов в зависимости от личных предпочтений, того, что представляет собой приложение, где оно используется, и преодоления любых барьеров входа, таких как стоимость, доступность (которые могут сильно различаться в разных странах).

Следует также учитывать тенденции в области внедрения технологий. Сегодня, например, Android может быть подавляющим лидером на рынке мобильных операционных систем по всему миру, но это незаметно в таких странах, как Соединенные Штаты и Канада, где на задней панели большинства устройств фигурирует логотип Apple.

Иными словами, окружающий интеллект и смешанная реальность, скорее всего, будут существовать одновременно и накладываться друг на друга.

Такие продукты, как Apple Watch, становятся все более распространенными и оснащены функциями, которые делают взаимодействие с гаджетом еще проще — не нужно даже прикасаться к экрану.

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Рауш из Amazon говорит, что, как и любая новая смена парадигмы — например, появление интернета в 90-х годах, — изменения могут быть «ошеломляющими», но, как правило, для этого используются более естественные интерфейсы, например речь, о чем свидетельствует «полмиллиарда устройств с поддержкой Alexa, проданных по всему миру, на сегодняшний день».

«Возможность предоставить клиентам генеративный ИИ в таком масштабе невероятно захватывающая, но мы также знаем, что нам нужно держать высокую планку при создании новых функций и опыта», — добавляет он. Буквально на прошлой неделе, в середине сентября, Amazon анонсировала функции ИИ следующего поколения, встроенные в Alexa.

С другой стороны, гарнитуры еще не завоевали популярность среди обычных пользователей. Возможно, они не нужны людям, слишком дороги или громоздки в использовании. Возможно, новинка Apple взломает этот код — но не при стоимости в $3 тысячи за штуку. Скорее всего, конечной целью станут легкие и доступные очки, если производители смогут решить проблему с батареей.

Как сказал писатель-фантаст Уильям Гибсон: «Будущее уже здесь — просто оно неравномерно распределено».

Или, может быть, просто может быть, мобильная вычислительная техника в целом не изменится, и телефоны, которые у нас есть сегодня, останутся на десятилетия вперед, во многом подобно тому, как выживали и процветали настольные компьютеры и ноутбуки.

Миланези говорит, что, несмотря на появление таких технологий, как AI Pin и Vision Pro, она предполагает, что смартфон останется главным устройством еще как минимум на 10 лет.

«Смартфоны еще какое-то время останутся основой нашего общего компьютерного опыта, но мы, без сомнения, увидим, что технологии развиваются в разных направлениях, как это всегда происходит — просто не так быстро».

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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Обложка снегерирована нейросетью Midjourney