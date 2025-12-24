«Идея „ИИ всех заменит“ похожа на мыльный пузырь». Прогноз на 2026 год от специалиста по будущему

Можно ли спрогнозировать кризисы, как правильно проводить мозговой штурм и нужны ли компаниям штатные трендвотчеры? Задали вопросы о будущем, роли ИИ в нём и о том, зачем бизнесу ловить тренды, специалисту по форсайту, прогнозисту, д-ру экон. наук, профессору ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александру Чулоку. Получили много не просто неожиданных, а очень неожиданных ответов.

— Почему люди так любят прогнозы, хотя они, как правило, не сбываются?

— С самых ранних эпох человек пытался «угадать» будущее, рисуя на стенах пещер. Это естественная потребность — обрести ощущение безопасности и построить стратегию, опираясь на предвидение, получить иллюзию контроля.

Но это не значит, что с будущим работать нельзя. Современные инструменты форсайта выводят процесс прогнозирования из сферы гаданий и превращают его в научно обоснованную дисциплину. Мы комбинируем количественные инструменты, качественные исследования, анализ больших данных и сценарный метод.

Мы не ищем один «правильный» исход с помощью хорошей математической модели или экспертного видения, пусть даже самого гениального. Вместо этого, анализируя глобальные тренды (научные, технологические, этические, правовые, экологические) с охватом 360 градусов, мы формируем набор вероятных сценариев, определяем приоритетные направления и помогаем компаниям, регионам и государствам адаптировать свои стратегии.

Если резюмировать, в форсайте*Форсайт — процесс систематической научно обоснованной оценки перспектив будущего науки, экономики и общества с учетом глобальных трендов, внутренних заделов и вовлечением всех стейкхолдеров, формирующих будущее.мы не пытаемся угадать будущее, мы его формируем, но на научно обоснованной базе, и здесь тоже очень важно не уйти в игротехнику. Знаете, это когда скатались в дом отдыха на стратегическую сессию, расклеили карточки, порисовали на доске и решили, что будущее под ногтем. Эта иллюзия легковесности очень опасна.

— Тем не менее у бизнеса сейчас очень популярны форсайт-сессии. Чем профессиональная форсайт-сессия отличается от той, что даёт опасную иллюзию легковесности?

— Профессиональная форсайт-сессия — это модерируемое экспертное мероприятие, которое при грамотном проведении позволяет ответить на два ключевых вопроса: куда всё движется и что с этим делать?

Признак непрофессиональной форсайт-сессии — пытаться «выжать» всю информацию у участников и «перепаковать» её без серьёзной аналитической работы — до, во время и после. Так делали раньше, но сегодня это уже не работает.

Профессиональная сессия проходит несколько этапов. Сначала мы проводим подготовительный анализ: изучаем глобальные тренды, в том числе с помощью нашей системы интеллектуального анализа больших данных iFORA, в которой более 850 миллионов документов, сравниваем их с лучшими практиками в мире, собираем данные о конкурентах. Например, если это форсайт-сессия для будущего Москвы, мы изучаем опыт других городов-лидеров в мире в таких секторах, как здравоохранение, транспортные системы, искусственный интеллект, промышленность. Затем формулируем иногда даже провокационные, но обоснованные гипотезы, которые стимулируют участников к глубокому обсуждению. Дальше строятся сценарии развития, а в конце разрабатывается дорожная карта — конкретные шаги, сроки, ответственные лица и метрики успеха.

Вообще в форсайте более 80 разных инструментов, включая такие, как многораундовый опрос экспертов Дельфи или разработка технологических дорожных карт, и форсайт-сессия лишь один из них. Он может задать некоторую систему отчёта, сборки, но этого мало для полноценного форсайта. Нужно учитывать, что сейчас мы находимся в точке бифуркации, когда эффекты разных трендов начинают синергетически проявляться. Как именно это будет в вашей отрасли, стопроцентно не скажет никто. А если и скажет — не верьте.

— Есть ли инструменты форсайта, которые можно легко и быстро внедрить в компании?

— Можно начать с классики, например с хорошо известного мозгового штурма. Однако правильный мозговой штурм проводится в два шага. На первом этапе высказываются все приходящие в голову идеи, но что самое важное — не допускается никакой критики. Пусть даже это будут идеи из серии «построить логистические центры на Марсе, Луне или под водой». А на втором шаге отбирают уже доступные к реализации инициативы по заранее обговорённым критериям. Форсайт-сессия тоже может стать хорошей практикой, равно как и анализ трендов или перспективных рыночных ниш.

— Могут ли заниматься форсайтом инхаус-специалисты (штатные инсайд-менеджеры и трендвотчеры) и насколько эти профессии распространены в России?

— Я в целом отношусь к понятию «профессия» как к некоторому маркетинговому названию портфеля компетенций. Инсайдер, инфлюенсер, трендсеттер, трендвотчер... Можно же сказать по-русски: специалист по мониторингу тенденций. Хорошо на эту тему пошутили в фильме «О чём говорят мужчины»: крутон может стоить 8 баксов, а гренка — нет.

Да, инхаус-подход возможен, но требует компетентного ядра и чёткой методологии. Трендвотчеры заполняют первый этап — сбор и первичный анализ данных. Однако форсайт — это многоуровневый процесс: идентификация глобальных вызовов (например, изменение климата, демографические сдвиги, ускоренное развитие ИИ), их локализация для конкретного бизнеса, построение сценариев и оценка вероятностей, лишь затем — стратегические рекомендации.

В России уже существует несколько корпоративных форсайт-центров в крупных энергетических, технологических и финансовых компаниях. Часто функции распределяются между стратегическим департаментом, маркетингом и HR, который всё активнее участвует в формировании долгосрочных целей. Главное — не ограничиваться лишь наблюдением, а обеспечить связь между инсайтами и реальными проектами, создав систему обратной связи.

Ведь вызовы, если их грамотно проанализировать и воспринять, могут обернуться возможностями. Мы вступаем в эру диверсификации, в которой компании смогут зарабатывать на совершенно разных направлениях. И здесь, конечно, специалист по форсайту тоже важен.

Многие российские компании сейчас как раз решают, как оседлать эти тренды. Но важно не впадать в крайности. Помните, в 90-е слово «планирование» было почти ругательным. Но оказалось, что грамотная работа с планированием и прогнозированием — основа конкурентоспособности бизнеса.

— Ловить тренды — это хорошо, но бизнес многое бы отдал, чтобы чувствовать приближение кризисов. Можно ли кризисы предсказать заранее?

— Есть такая поговорка: «Знал бы, где упадёшь, подстелил бы соломку». Нет, кризисы нельзя спрогнозировать заранее с точностью до дня и часа. Можно угадать, но это единичные случаи.

Зато мы можем выявить ранние сигналы, включая т. н. слабые, и смоделировать вероятные пути развития. Мы используем несколько подходов. Тренд-анализ позволяет понять, как формируются и ускоряются тенденции, учитывая как линейные, так и, например, S-образные динамики. Такой анализ строит ландшафт взаимосвязанных трендов — экономических, технологических, социальных — и их взаимное влияние.

Но мы часто недооцениваем краткосрочные эффекты и переоцениваем долгосрочные эффекты. А всё потому, что наш мозг любит упрощать: хороший/плохой, угроза/возможность, чёрное/белое. Мир же многогранен, и попытки упростить опасны.

— А как тогда правильно работать с трендами?

— В России применяется система iFORA, в которой собрано более 850 млн документов: патенты, научные статьи, рыночные отчёты, даже блоги экспертов. Когда мы готовим форсайт, а мы проводим 20–30 крупных форсайтов в год, на первом этапе рассматриваем сотни различных трендов. После чего они сужаются до тех, которые могут стать драйверами будущих кризисов. Таким образом, мы получаем многоуровневую картину, позволяющую компаниям подготовить резервные планы и гибкие бизнес-модели ещё до того, как кризис проявится в полной мере.

Критерии анализа тоже постоянно меняются. Приведу пример. Сейчас везде и всюду говорят о возможностях искусственного интеллекта. Но если раньше в основном обсуждали, как искусственный интеллект повлияет на профессии и на компании, то сейчас фокус сместился на искусственный интеллект и этику, искусственный интеллект и человека. Поменялась коннотация, а это диктует совсем другие приоритеты развития.

Кроме того, мы идентифицируем так называемые джокеры — события с высоким, масштабным воздействием и низкой предсказуемостью, их иногда ещё называют чёрными лебедями. Хотя «джокеры» бывают не только негативными, но и позитивными, как, например, открытие дешёвой чистой энергии.

Для выявления «джокеров» мы используем целый набор методов. Один из классических подходов — метод предельных экстраполяций, когда ключевой тренд мысленно «закручивают» до логического или даже фантастического предела. Это позволяет выйти за рамки инерционных прогнозов.

Приведу пример. Часто говорят: «старение населения — это тренд». Но старение — это естественный процесс и само по себе не является трендом. Суть тренда — в ускорении или изменении характеристик старения. По оценкам ООН, к 2050 году число людей старше 80 лет в мире может вырасти до 528 миллионов. Теперь представим, что мы «закручиваем» этот тренд до предела, усиливая его основную направленность — увеличение продолжительности жизни. Его предельное развитие — это достижение радикального долголетия или даже, как рассуждают некоторые эксперты, например футуролог с мировым именем Хосе Луис Кордейро в книге «Смерть должна умереть», бессмертия. Вот вам потенциальный «джокер» биотехнологического и социального характера.

Этот метод лишь «начальная школа». Сегодня мы в Вышке активно развиваем и применяем сложные математические инструменты, работая вместе с нашими сильными математиками. Мы переводим эту работу на научно обоснованную базу, уходя от чисто экспертных оценок. Это позволяет системно выявлять и оценивать «джокеры» разной природы — не только технологические, но и природные, биологические, политические или правовые.

— А бывает так, что тренд разворачивается в обратную сторону? Яркий пример — удалёнка.

— Да, динамика трендов часто нелинейна. На горизонте 20–30 лет удалённая работа сохраняет свою нишу, однако в определённые периоды может наблюдаться ускорение (например, в условиях глобальных эпидемий) или замедление (при возвращении к офисным форматам). Искусство форсайта в том, чтобы помочь выявить драйверы, которые могут изменить направление тренда: технологические ограничения, изменения в законодательстве, культурные предпочтения сотрудников. Понимание этих факторов позволяет компаниям заранее адаптировать модели управления персоналом и избежать резких шоков.

— Стивен Хокинг называл ИИ угрозой существованию человечества. Сейчас нейросети становятся «костылём» для решения любых задач. В будущем ИИ — это угроза или помощник?

— Искусственный интеллект — это комплекс технологий, имитирующих отдельные когнитивные функции человека. Мы выделяем пять ключевых областей: обработка естественного языка и звука, визуальных данных, включая компьютерное зрение, поддержка принятия решений и, что очень важно, технологии для совершенствования самого ИИ.

Это фундаментальный, трансформирующий инструмент, который уже меняет экономику, социальные практики и повседневную жизнь. Но наше отношение к ИИ часто колеблется между двумя крайностями: технофобией, когда ИИ видится угрозой в духе апокалиптических сценариев, и наивным технооптимизмом, ожидающим, что он решит все проблемы.

Мне кажется, что сейчас мы находимся в важной фазе активного тестирования возможностей и границ этой технологии — подобно тому, как общество когда-то осваивало электричество. Мы, как маленький ребёнок, пробуем её «на вкус». И здесь критически важно сохранять рациональный, взвешенный подход.

Проведу параллель с экосистемами. Если сейчас вас отключат от экосистемы, вы не сможете вызвать такси или доставку еды. Это будет очень неприятно. Но умрёте ли вы от этого? Нет. Вы будете вынуждены искать обходные пути, перестроиться, вспомнить старые навыки. Так и компания, лишённая своих AI-инструментов, окажется в аналогичной ситуации: её эффективность снизится, но появится мощнейший стимул к адаптации и поиску новых решений.

Именно поэтому в мире и в России набирает вес концепция технологического и цифрового суверенитета — задача обеспечить контроль над критически важными технологиями и данными. Это правильный системный подход. Его стоит применять и на микроуровне: каждой компании и каждому человеку нужно осознанно выстраивать свои отношения с ИИ, понимая, где мы делегируем ему рутинные задачи, а где обязаны сохранять человеческий контроль, этику и здравый смысл.

Блицопрос

Три визионера всех времён

1. Жуль Верн

2. Стив Джобс

3. Хосе Луис Кордейро

Три «джокера» 20–21-го веков

1. Распад Советского Союза

2. Пандемия

3. Создание нейроинтерфейсов, связывающих мозг человека и компьютер

Что из того, что используется сейчас, в будущем пропадёт навсегда?

Кнопочные телефоны

Какой последний запрос нейросети вы делали?

Никакой. Я пока что принципиально не пользуюсь нейросетями. Сейчас я приглядываюсь к ним и хочу «войти» в эту тему, когда они будут меньше галлюцинировать. Если на работе нужно решить задачку, с которой нейросеть справится эффективнее, то для этого есть компетентные сотрудники.

Какой тренд вы считаете мыльным пузырём, но все за ним гонятся?

То, что ИИ всех заменит.

Тренд, который вас пугает?

То, что мы не включаем свой естественный интеллект. Мы отключаем свои функции выживания, наблюдения за миром, мы их добровольно делегируем искусственному интеллекту, «ботам с привилегиями». Это действительно опасно.

«Джокеры» 2026 года?

1. Полная деградация сельскохозяйственных почв

2. Потеря персональных данных в масштабах всей страны

3. Появление наноассемблеров, способных собирать из атомов и молекул практически что угодно

4. Недорогие полёты на Луну

5. Полный переход от любых видов денег к иным формам, например углеродным единицам или индексам хороших дел