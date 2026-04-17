60% россиян ежедневно потребляют контент блогеров: самая популярная площадка — Telegram

Большинство россиян потребляют контент от блогеров ежедневно, выяснил сервис онлайн-опросов Anketolog.ru. Каждый пятый тратит на его просмотр более 4 часов в сутки. При этом 86% пользователей не против того, что блогеры зарабатывают на своей аудитории, если контент остаётся качественным.

Одни из самых популярных площадок — Telegram, ВКонтакте и YouTube

Почти треть россиян смотрят блогеров несколько раз в неделю, ещё 8% — несколько раз в месяц.

25% — 1–2 часа тратят в день на просмотр контента;

23% — 2–4 часа;

20% — 30–60 минут;

12% — 15–30 минут;

19% —более 4 часов.

Самой популярной платформой для просмотра контента стал Telegram — его используют 73% респондентов. Далее идут ВКонтакте (48%), YouTube (45%) и Instagram* (35%).

Также пользователи активно смотрят блогеров на Rutube (30%), Яндекс.Дзене (24%) и МАХ (24%).

Самые популярные темы блогов — новости и кулинария

Согласно исследованию, чаще всего россияне смотрят новостные каналы блогеров — их выбирают 42% опрошенных. Кулинарные блоги интересны 39% аудитории, тревел-контент — 36%. Интервью и подкасты, а также обзоры покупок набрали по 31%, юмористические шоу — 30%. Обучающие видео и влоги смотрят по 29% респондентов. Также в топе остаются темы ремонта, науки, фильмов и сериалов.

Наиболее популярные форматы контента у блогеров, которые выбирают пользователи:

короткие видео — 64%;

посты с текстом и фотографиями — 53%;

длинные видео — 48%;

сторис — 32%;

подкасты — 24%;

прямые эфиры — 23%.

97% пользователей хотят видеть маркировку рекламы у блогеров

Большинство россиян положительно относятся к тому, что блогеры зарабатывают на своей аудитории, если создают качественный контент — так ответили 86% опрошенных. 27% хотя бы раз отправляли донаты.

Почти все опрошенные (97%) считают, что блогеры должны предупреждать о рекламных интеграциях.

Для большинства пользователей не важны пол (80%), возраст (74%) и место проживания (79%) инфлюенсера. Ключевыми качествами остаются честность, искренность, экспертность и интеллект. Моральные ценности важны для 75% опрошенных, а совпадение взглядов — для половины аудитории.

Нечестность и агрессия — главные триггеры отторжения

Пользователи негативно воспринимают обман, неуважение к подписчикам, продвижение сомнительных способов заработка, а также агрессию и высокомерие. При этом отношение к ненормативной лексике более мягкое: только 28% считают её неприемлемой.

Мнение инфлюенсеров влияет на решения аудитории сразу в нескольких потребительских категориях:

фильмы, книги и музыка — 41%;

путешествия — 37%;

одежда и аксессуары — 35%;

товары для дома — 34%;

бьюти — 33%;

техника и рестораны — по 32%;

продукты питания — 30%.

85% допускают использование ИИ в контенте

К использованию искусственного интеллекта большинство относится спокойно: 46% — нейтрально, 28% — положительно. 66% допускают применение ИИ в отдельных задачах, например для обработки фото или создания обложек, а 19% полностью одобряют такой подход.

15% считают, что контент должен создаваться только человеком. 79% пользователей поддерживают маркировку контента, созданного с помощью ИИ.

Телевизионные инфлюенсеры сохраняют лидерство по доверию

По данным исследования, среди самых популярных инфлюенсеров в России растёт доверие к фигурам, связанным с телевидением. В число лидеров вошли:

Дмитрий Маслеников (26%),

Ольга Бузова (22%),

Ксения Собчак (22%),

Ксения Бородина (21%),

Оксана Самойлова (20%).

Тренд-аналитик, главный редактор Института общественного мнения «Анкетолог» Кристина Мишалкина отметила, что традиционные медиа и личности из ТВ по-прежнему лидируют в информационном поле, несмотря на рост альтернативных вариантов.

*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ