8,5 млрд рублей в телеграме: как блогеры и бренды зарабатывают в 2025 году
Тренды в контенте, инструменты монетизации и критерии выбора каналов от рекламодателей
Объём рынка монетизации в телеграме превысил 8,5 млрд рублей, мессенджер стал ключевой платформой в инфлюенс-маркетинге. Как изменились пороги входа для авторов и стратегии брендов? На основе данных Ассоциации блогеров, агентств и рекламных сервисов изучили новые правила игры: от стоимости подписчика и тренда на аутентичность до ИИ-помощников и мультиплатформенных стратегий.
Как меняется рынок монетизации в телеграме
Телеграм сегодня — полноценная экосистема для монетизации, особенно на фоне перестройки рынка блогинга.
«В 2025 году блогосфера переживает заметный кризис: ограничения и регулирование западных платформ ввели в замешательство и авторов, и бренды. Все находятся в стадии пересборки маркетинговых и контентных стратегий», — отмечает Таня Иванова, генеральный директор агентства hello blogger и сооснователь Ассоциации блогеров и агентств.
65% брендов увеличили бюджеты на работу с блогерами (ORO). В этих условиях телеграм, по данным АКАР, закрепился как одна из ключевых платформ: на неё приходится около 20% инфлюенс-бюджетов.
По оценке Ассоциации блогеров (АБА), рынок монетизации внутри самого телеграма превысил 8,5 млрд ₽ в год. При этом барьеры входа снижаются: зарабатывать можно и с тысячей подписчиков. Но если несколько лет назад рынок казался «золотой жилой» с лёгкими деньгами, сегодня это бизнес с жёсткой конкуренцией, чёткими правилами и подводными камнями.
Телеграм в России стал универсальной площадкой: здесь и новостные каналы, и магазины, и блоги. Но, в отличие от соцсетей с алгоритмическими лентами, здесь нет «случайных» подписчиков.
«В телеграме авторам очень сложно растить блоги органически. Чтобы продавать рекламу, канал нужно продвигать — покупать показы. Органика работает, но очень медленно», — говорит Алексей Горбатенко, CMO Яндекс Рекламы.
В результате конкуренции и роста цен на платный трафик стоимость подписчика увеличивается от сезона к сезону. Если три года назад аудиторию можно было приводить по 10–20 рублей за подписчика, то сегодня это 60–150 рублей в финансовой нише и 40–90 рублей в IT и маркетинге.
«Стоимость реального „живого“ подписчика в финансовой сфере может варьироваться от 60 до 150 рублей. На втором месте IT и маркетинг — 40–90 рублей. Авторство сильно влияет на цену: если это инфлюенсер, медийное лицо или публичный эксперт, стоимость может вырасти в 3–5 раз», — отмечает Кристина Деменкова, начальник отдела по работе с блогерами платформы X5 Blogger (входит в X5 Media).
Появились и более системные механики монетизации. В Рекламной сети Яндекса (РСЯ) для телеграм-каналов доступны биржевая и аукционная модели.
«В биржевой модели продвижения канал сам задаёт . В аукционной — может установить минимальный CPM, итоговая стоимость формируется на аукционе среди рекламодателей. Они размещают рекламу через Яндекс Директ, выбирая нужные тематики каналов, а цена зависит от эффективности — кликов и конверсий», — поясняет Алексей Горбатенко, CMO Яндекс Рекламы.
Практика: CPM по рынку в 2025 году колеблется в районе 200–1000 ₽ за 1000 показов в зависимости от ниши и формата. Главное для рекламодателя — не просто «много подписчиков», а реальные охваты и вовлечённость постов, которые и конвертируются в результат.
С какого момента канал становится монетизируемым
Существует миф: нужно минимум 10–20 тысяч подписчиков — тогда придут рекламодатели. Реальность мягче и строже одновременно.
«На деле монетизироваться можно раньше: прямая реклама работает уже от 1000–1500 подписчиков. При этом многие ждут, что их заметят, и не предлагают разместить рекламу у себя в канале сами. Но если канал не показывает себя как рекламную площадку, о нём просто не узнают, и тогда деньги и возможности проходят мимо», — уточняет Алексей Горбатенко, CMO Яндекс Рекламы.
Кристина Деменкова, начальник отдела по работе с блогерами платформы X5 Blogger, добавляет:
«Канал вызывает интерес у рекламодателей уже от тысячи подписчиков, если у него узкая, чётко сформулированная ниша и вовлечённая аудитория».
То есть порог входа низкий — но доход зависит от качества аудитории: географии, тематики и готовности автора продавать рекламные слоты.
Какой контент сегодня приводит к успеху
Успех в телеграме, как и на других платформах, строится на подлинности. Подача напрямую влияет на доверие аудитории и эффективность монетизации.
Главное — сохранять нативность и авторский голос. Эксперты говорят, что эпоха безупречного глянца уходит.
«Люди устали от идеальных картинок. Сейчас в тренде искренность, экспертность и реальность», — говорит Татьяна Куликова (Vinci Agency).
Эту мысль развивает Александра Жаркова, сооснователь SETTERS: «Людей цепляет человеческий голос, опыт и живой контекст. Побеждает аутентичность, а не безупречность».
Блогеры подтверждают это на практике.
«Лучше всего заходят рекламные посты с моими фотографиями или посты, в которых я показываю продукт через призму личного опыта», — делится блогер Саша Сулим.
Итог подводит Надя Зайцева, Head of Influence & SMM Lamoda: «Сегодня работают две полярности: либо очень живой, почти необработанный контент, либо тщательно спродюсированные истории. Рынок ищет не форматы, а персонажей».
Из каких источников складывается доход автора канала
Структура доходов современных авторов диверсифицируется. Телеграм стал ядром этой стратегии.
«Ключевой принцип — портфельная монетизация. Сейчас не полагаются на один канал: собирается „стек“ из 3–5 источников, но лидируют реклама и спонсорские интеграции», — детализирует Дарья Бондарева, digital director SETTERS.
В телеграме это принимает конкретные формы:
- Реклама и интеграции. Это по-прежнему основной источник дохода. Но формат меняется: крупные бренды всё чаще отказываются от разовых упоминаний в пользу серий постов — нескольких взаимосвязанных публикаций, которые постепенно знакомят аудиторию с продуктом, раскрывая его преимущества с разных сторон. Например, это может быть серия: обзор продукта, рассказ о личном опыте использования, ответы на вопросы подписчиков. Топ-блогеры с высокой лояльностью аудитории становятся ключевыми партнёрами для таких глубоких интеграций. Их аудитория в телеграме особенно ценится за доверие, поэтому цена за комплексный пост у крупных авторов может достигать 1,5 млн рублей.
- Платные подписки и закрытые каналы. Тренд 2025 года: создание «закрытого клуба». Даёт стабильную базу дохода. «Главным инструментом монетизации остаются платные подписки на закрытые каналы и эксклюзивный контент с гибкой периодичностью», — подтверждает Екатерина Барухова, Customer Success Lead Tribute. Наблюдается рост лояльности: если в 2024 году только 1,7% пользователей сохраняли подписку более трёх месяцев, то в 2025 году таких стало уже 3,6%. К подпискам добавляются цифровые товары: онлайн-курсы, книги, уникальный контент по запросу.
- Продажа своих продуктов и услуг. Самый маржинальный путь: курсы, мерч, консультации.
- Партнёрские ссылки, в том числе через РСЯ для блогеров, с выплатой за конверсии. Порог входа — от 1000 подписчиков.
- Донаты. Прямая финансовая поддержка от подписчиков, которая организуется через специальных ботов, например встроенных в платформы вроде Tribute. Этот дополнительный денежный поток особенно эффективен для укрепления связи с комьюнити, когда автор формулирует конкретные, понятные цели — например, «соберём на новую камеру для стримов».
- Mini Apps и каналы-магазины. Позволяют совершать покупки не покидая мессенджер.
Как крупные бренды выбирают каналы для рекламы
Эксперт по закупке рекламы из Альфа-Банка делится внутренним подходом.
Критерии выбора площадки
Кампании делятся на имиджевые и продуктовые. В первую очередь бренд определяет целевую аудиторию и ищет каналы, где она активна. Основной инструмент анализа — TGStat, а также внутренняя система оценки, учитывающая цену, вовлечённость (ER) и просмотры на пост.
Ключевые метрики
Главный показатель — стоимость просмотра (CPV). При этом для микроблогеров с высокой лояльностью аудитории важнее могут быть данные по переходам и лидам.
«В Альфа-Банке мы рассматриваем телеграм больше как имиджевый инструмент и в первую очередь смотрим на показатели, связанные с просмотрами, во вторую — на вовлечённость», — отмечает эксперт.
Формула цены
Стоимость зависит не столько от числа подписчиков, сколько от просмотров. На цену также влияют сезонность, тематика (лайфстайл и авторские каналы дороже) и вовлечённость аудитории.
Креативы и форматы
Банк чаще всего оставляет создание креативов за собой и покупает у площадки только размещение. Ключ к успеху — максимальная нативность и соответствие tone of voice канала. Бренд активно экспериментирует с новым пользовательским опытом: анимированные баннеры-эмодзи, смена аватарок и обоев каналов, временное переименование каналов под проект (например, «Альфа БУДУщее» в канале БУДУ). Короткий тезисный текст с чётким call to action и понятным визуалом — база, которая работает всегда.
Другой стратегический взгляд — ставка на долгосрочные отношения и органичность. Его описывает Игорь Челотканов, Head of SMM & Influence в Т-Банке:
«При выборе каналов смотрим в первую очередь на охват и активность аудитории — регулярность постов, реакции и комментарии. Поскольку объёмы у нас довольно большие, мы уже из опыта знаем, какие каналы лучше всего работают с точки зрения конверсий. Но, конечно, всегда оставляем место и бюджет для тестов новых форматов и каналов.
Отдельно стоит добавить, что для нас также важен подход к блогеру и его аудитории, поэтому мы стараемся лично работать со всеми авторами и тем самым выстраиваем доверительные отношения с ними.
Мы ищем друзей бренда, которые пользуются нашими продуктами: мониторим рынок и обращаем внимание как на крупных, так и на небольших блогеров. При этом обязательно смотрим на то, как блогер общается с аудиторией, чтобы грамотно и максимально органично прийти с подходящим предложением».
Кто и сколько получает
Деньги распределяются неравномерно. По данным АБА и Tribute:
- Канал на 10–15 тысяч подписчиков обеспечивает доход 20–100 тысяч ₽ в месяц. «В 2025 году даже небольшие каналы получают возможность зарабатывать, предлагая платные подписки и донаты своей лояльной аудитории», — комментирует Екатерина Барухова, Customer Success Lead Tribute.
- 30–50 тысяч — 150–300 тысяч ₽.
- 50–100 тысяч — 400–700 тысяч ₽.
Стоимость рекламного поста также сильно коррелирует с размером аудитории. Исследование PR-агентства Agenda показывает чёткую градацию:
- До 10 тыс. подписчиков — средняя цена поста 17 тыс. рублей.
- До 100 тыс. — 40 тыс. рублей.
- 100–200 тыс. — 70 тыс. рублей.
- 200–500 тыс. — 120 тыс. рублей.
- Более 500 тыс. — 350–400 тыс. рублей.
- Каналы-гиганты (от 1 млн): цена может достигать 1,5 млн рублей за размещение.
Но важно понимать, что не количество подписчиков, а модель монетизации и ниша определяют итоговый доход. Экспертный канал на 30 тысяч в нише финансов может приносить больше, чем развлекательный проект с 100 тысячами. Например, по данным Tribute, средний доход креаторов в нише саморазвития в 2025 году превысил 400 тысяч рублей в месяц.
Почему одной площадки больше недостаточно
Одной площадки сегодня недостаточно. Телеграм стал критически важным элементом в экосистеме автора.
«Телеграм стал ядром для блогеров и экспертов после введения ограничений: лента без тяжёлых алгоритмов, стабильные охваты, лояльные подписчики», — говорит Дарья Бондарева, Digital Director SETTERS.
«Мультиплатформенность — это и рост, и страховка: просто всегда нужно иметь план Б», — добавляет Александра Жаркова, сооснователь SETTERS.
Эксперты также отмечают растущую роль (например, Яндекс Ритм) как нового канала для нативного продвижения и тестирования коммерческих форматов.
«Social-commerce-платформы становятся важным элементом мультиплатформенной стратегии. Это не замена традиционным соцсетям, а дополнительный канал с принципиально другой механикой. Здесь блогер может тестировать форматы, которые не работают на других площадках, — например, детальные обзоры продуктов с возможностью мгновенной покупки. Авторы, которые добавляют такие платформы в свой медиамикс, получают в среднем дополнительные 15–20% к общему доходу. Это происходит, потому что аудитория, которая приходит на такие площадки, уже готова к покупкам, а значит, и конверсия у них выше», — комментирует Роксана Буяева, партнёр коммуникационного агентства Grechka Media.
Примеры таких площадок на российском рынке — Wibes и Яндекс Ритм. «В Ритме мы создаём условия, когда пользователи видят только то, что им интересно: короткие вертикальные видео, , мудборды и коллекции для вдохновения. Для авторов мы предоставляем площадку для партнёрства с брендами и возможность для размещения селективного контента, который усиливает авторский голос и который попадает к своей аудитории, а брендам — нативные форматы и эффективность без лишних расходов», — отмечает руководитель Яндекс Ритма Мария Опритова.
Какие ошибки мешают монетизации
Авторы и бренды сталкиваются с рядом типичных проблем, которые могут свести на нет усилия по монетизации. Разобрали самые частые.
Игнорирование маркировки и налогов
«Даже нативная интеграция требует маркировки: иначе рекламодатель рискует не получить результат, а канал может столкнуться с юридическими последствиями и штрафами», — предупреждает Алексей Горбатенко, CMO Яндекс Рекламы.
Работа «в серую» выглядит менее трудозатратной, но риски растут: это потенциальные штрафы, налоговые сложности и потеря рекламодателей.
Грубая интеграция рекламы
Нативность — ключ к аудитории. Плохая интеграция резко выбивается из общего стиля, тона и формата автора: например, выглядит как сухой пресс-релиз, содержит агрессивные призывы к покупке или не содержит личной оценки и истории от блогера. Для аудитории это сигнал: автор «продался» и его рекомендации больше не искренни. Вовлечённость падает, а доверие, которое копилось месяцами, разрушается.
Ошибки в позиционировании
Каналу может мешать его же сложившийся образ. Проблема возникает, когда аудитория и бренды продолжают воспринимать автора или тему через узкий, часто устаревший стереотип, хотя контент давно эволюционировал. Это ограничивает возможности для роста и сотрудничества.
«Основная сложность — донести до рекламодателей, что канал гораздо шире и разнообразнее, чем принято думать. Меня до сих пор называют „королевой трукрайма“, хотя контент давно вышел за эти рамки», — признаёт блогер Саша Сулим.
Без активного управления восприятием канал рискует застрять в одной нише и упускать рекламные бюджеты из смежных, но более перспективных тематик.
Высокая конкуренция и рост стоимости трафика
Чтобы собрать качественную аудиторию, нужен стартовый капитал. Это превращает запуск канала из творческого эксперимента в бизнес-проект с расчётом возврата инвестиций (ROI). Но именно такая, дорого привлечённая нишевая аудитория ценится рекламодателями выше всего и приносит авторам максимальный доход с конверсии.
Так всё же: как сегодня заработать в телеграме
В 2025 году телеграм — это мощный, но сложный рынок. Ключ к успеху — системность.
«Чтобы конкурировать с армией креаторов, нужно производить много и качественно, параллельно вести несколько площадок. Это требует постоянной аналитики и чёткой специализации: люди подписываются на личный бренд, а значит, его нужно осмысленно построить», — отмечает Надя Зайцева (Lamoda).
Кто выигрывает?
- Каналы с авторским голосом и искренностью. Те, кто даёт уникальный взгляд и строит комьюнити.
- Системщики. Кто диверсифицирует доходы (реклама, подписки, свои продукты) и платформы (телеграм, VK, соцкоммерс).
- Адаптивные. Кто не боится осваивать новые инструменты (как ИИ-помощник) и форматы.
- Профессионалы. Кто легально работает с маркировкой и видит в блогинге бизнес, а не хобби.
Телеграм перестал быть просто каналом для рассылки. Это полноценная медиа- и бизнес-экосистема внутри мессенджера. И в новой реальности блогинга она стала не просто опцией, а must-have для серьёзного автора.
