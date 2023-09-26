Frank Media: ВТБ обсуждает обмен доли в Fortenova на акции «Яндекса»

Группа ВТБ, которая контролирует около 7% акций крупнейшего ритейлера на Балканах — Fortenova Grupa, ведет переговоры о возможном обмене этой доли на акции «Яндекса». Об этом сообщает Frank Media со ссылкой на источники, близкие к разным сторонам сделки.

Сделка обсуждается несколько месяцев, хорватские власти способствовали получению разрешений, чтобы провести ее: в том числе от Еврокомиссии и Управления по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC), утверждают источники издания.

Акции «Яндекса» Fortenova планировала скупать у многочисленных западных инвесторов, в числе которых американские инвестбанки и хедж-фонды. По словам одного из собеседников, схема должна была выглядеть следующим образом: «После этого они бы обменивались на долю в самом ритейлере, а уже на ВТБ оставалось «втащить» долю в «Яндексе» на территорию России».

Один из госбанкиров описал сделку как «космически сложную» во всех отношениях. Другой источник считает, что она может не состояться, так как нет ясности с будущей акционерной структурой «Яндекса».

В мае «Яндекс» сообщил о том, что получил заявки на покупку долей в компании от потенциальных инвесторов, но компания заверяла, что экономически контрольную долю сохранят за менеджерами.

Осенью 2022 года «Яндекс» подтвердил планы по реструктуризации управления бизнесом. Головную компанию Yandex N. V. выделят в отдельную группу, а российский «Яндекс» должен перейти под новую материнскую структуру.

ВТБ получил долю в Fortenova в качестве погашения долгов компании на 350 млн евро. Наряду со Сбербанком, он был одним из кредиторов компании. После начала спецоперации России на Украине госбанки и все их структуры оказались под блокирующими санкциями США и ЕС.

Совместная доля Сбербанка и ВТБ ранее составляла 50,4%, кредитные организации выступали крупнейшими акционерами компании.