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ВТБ проведет IT-соревнование по машинному обучению с призовым фондом 2 млн рублей

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

ВТБ проведет соревнование по машинному обучению и разделит между победителями 2 млн рублей. Участникам нужно решить задачи, связанные с идентификацией пользователей по их цифровым следам. Прием заявок на соревнование уже открыт.

ВТБ проведет IT-соревнование по машинному обучению с призовым фондом 2 млн рублей

О начале онлайн-соревнования Data Fusion Contest 2022 рассказали в пресс-службе ВТБ.

Целью этого соревнования в ВТБ назвали развитие новых направлений машинного обучения, касающихся создания моделей идентификации пользователей по цифровым следам. Участники будут соревноваться в решении задач с использованием инструментов Platforma, данных ВТБ и «Ростелекома».

Участвовать можно как поодиночке, так и в команде до 4 человек. Общий призовой фонд соревнования составит 2 млн рублей. 250 тыс. из них достанутся лауреатам специальных номинаций – за лучшее публичное и самое нестандартное решение.

Регистрация открыта на сайте соревнования до 3 апреля. 

В Data Fusion Contest в прошлом году участвовали более 11 тыс. человек, которые по двум задачам представили свыше 6 тыс. решений.

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Фото на обложке: Roman Samborskyi / Shutterstock

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