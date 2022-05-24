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ВТБ вышел из числа акционеров «СПБ Биржи»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

ВТБ сократил свою долю в капитале Санкт-Петербургской биржи с 9,2% до нуля. Банк  пробыл акционером биржи чуть больше года.

ВТБ вышел из числа акционеров «СПБ Биржи»

Банк таким образов вышел из числа акционеров биржи, говорится в сообщении госбанка в Центре раскрытия корпоративной информации. Причины такого решения не указываются.

В 2021 году «СПБ Биржа» в  рамках IPO с листингом на собственной площадке привлекла $175 млн. «СПБ Биржа» провела IPO по верхней границе ценового диапазона. Инвесторы оценили ее почти в $1,5 млрд. В 2022 году компания планирует SPO на NASDAQ.

После начала спецоперации на Украине ВТБ попал под американские санкции. В итоге езультате брокерские подразделения банка лишились возможности совершать транзакции в долларах и любые сделки с иностранными контрагентами. 

В конце апреля президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил правительству консолидировать ВТБ, «Открытие» и РНКБ. Объединение позволит оптимизировать расходы бюджета по стабилизации банковского сектора, а также сохранить конкурентный рынок финуслуг.

Фото на обложке: Pimen / Shutterstock

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