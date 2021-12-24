«СПБ биржа» в ходе IPO привлекла $175 млн

«СПБ Биржа» в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) с листингом на собственной площадке привлекла $175 млн, сообщила пресс-служба биржи.

Размер денежных средств, привлеченных от размещения, составил 175 млн.

«После завершения процедуры увеличения уставного капитала, компания разместила в общей сложности 18 757 747 новых акций, включая 15 217 392 акции, предложенные и размещенные в ходе размещения, и 279 485 акций, размещенных в пользу существующих акционеров, которые реализовали преимущественное право», — говорится в сообщении.

Параллельно с размещением 3,2 млн акций были также размещены в пользу дочернего общества АО «Восход». Акции, приобретенные дочерним обществом могут использоваться для опционной программы мотивации сотрудников компании и других корпоративных целей. Соответственно, общее количество размещенных акций компании увеличилось с 114 млн до 132,8 млн.

«СПБ Биржа» провела IPO по верхней границе ценового диапазона. Инвесторы оценили ее почти в $1,5 млрд. В 2022 году компания планирует SPO на NASDAQ.

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