ВТБ и «Открытие» запустят цифровую платформу для малого и среднего бизнеса

ВТБ и «Открытие» 1 июля запускают цифровую платформу для обслуживания клиентов малого и среднего бизнеса (СМБ). Об этом на ПМЭФ рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Новое решение создавалось в рамках интеграции банка «Открытие», который ВТБ выкупил у Центробанка в конце прошлого года за 340 млрд рублей. В сервисе объединены 60 финансовых продуктов, а также нефинансовых сервисов других кредитных организаций. Пользователям будут доступны специальные продуктовые предложения, отмечают в пресс-службе.

В июле в тестовом режиме сервис заработает в некоторых регионах страны. До конца года планируется предложить всем клиентам ВТБ и «Открытия» перейти на платформу. Они смогут выбрать любой пакет услуг из расширенной линейки.

Сервис позволит делать бесплатные переводы со счетов ИП на счета физлиц и обратно. В пакеты включены бизнес-карты, бесплатный выпуск КЭП, пробный период электронного документооборота, пояснили в банке.

В прошлом месяце ВТБ первым из российских банков открыл филиал в Иране.