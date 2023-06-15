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ВТБ и «Открытие» запустят цифровую платформу для малого и среднего бизнеса

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

ВТБ и «Открытие» 1 июля запускают цифровую платформу для обслуживания клиентов малого и среднего бизнеса (СМБ). Об этом на ПМЭФ рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.

ВТБ и «Открытие» запустят цифровую платформу для малого и среднего бизнеса

Новое решение создавалось в рамках интеграции банка «Открытие», который ВТБ выкупил у Центробанка в конце прошлого года за 340 млрд рублей. В сервисе объединены 60 финансовых продуктов, а также нефинансовых сервисов других кредитных организаций. Пользователям будут доступны специальные продуктовые предложения, отмечают в пресс-службе.  

В июле в тестовом режиме сервис заработает в некоторых регионах страны. До конца года планируется предложить всем клиентам ВТБ и «Открытия» перейти на платформу. Они смогут выбрать любой пакет услуг из расширенной линейки.

Сервис позволит делать бесплатные переводы со счетов ИП на счета физлиц и обратно. В пакеты включены бизнес-карты, бесплатный выпуск КЭП, пробный период электронного документооборота, пояснили в банке.

В прошлом месяце ВТБ первым из российских банков открыл филиал в Иране. 

Фото на обложке: Savvapanf Photo / Shutterstock

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