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Немецкая «дочка» ВТБ уведомила банк о лишении права владения

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

ВТБ получил уведомление от своей немецкой «дочки» о планах лишить организацию права владения структурой. Речь идет о дочерней OWH SE (ранее VTB Bank Europe).

Немецкая «дочка» ВТБ уведомила банк о лишении права владения

По данным кредитной организации, которые приводит «Коммерсантъ», OWH SE отрицает права материнской компании на владение банком. Кроме того, структура выставила условие до 29 февраля вернуть дивиденды с 2013 года — более €433,8 млн.

В самом ВТБ такие действия дочерней структуры назвали политически мотивированным. Там подчеркнули, что ранее права собственности ВТБ претензий со стороны европейских регуляторов не вызывали.

«Мы считаем, что немецкая сторона в попытке лишить ВТБ законных акционерных прав намеренно скрывает информацию о соблюдении ВТБ требований законодательства при приобретении акций европейской структуры и корпоративных реорганизаций, произведенных банком за период с 2001 по 2020 год, включая реорганизацию VTB Bank (Deutschland) AG в 2017 году», — сказали в пресс-службе.

В 2022 году немецкие власти установили контроль над VTB Bank (Europe). Тогда из-за санкций ЕС ВТБ было запрещено реализовывать права акционера VTB Bank. Головная структура столкнулась с убытками, а «дочка» была списана с ее баланса.

С апреля 2023 года VTB Bank Europe находится в процессе ликвидации, в ноябре VTB Bank Europe изменил название на OWH SE.

В сентябре прошлого года ВТБ подал иск к своей европейской «дочке» с требованием взыскать задолженность на сумму €112,6 млн.

Также банк ранее подавал иски к британской «дочке» VTB Capital Plc. на €22 млн и на €52,6. В качестве обеспечительных мер банк смог добиться ареста бумаг российских компаний из портфеля VTB Capital Plc. В феврале текущего года организация вновь подала иск к британской структуре.

Фото на обложке: Ilia Ulianov / Shutterstock

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