Немецкая «дочка» ВТБ уведомила банк о лишении права владения

ВТБ получил уведомление от своей немецкой «дочки» о планах лишить организацию права владения структурой. Речь идет о дочерней OWH SE (ранее VTB Bank Europe).

По данным кредитной организации, которые приводит «Коммерсантъ», OWH SE отрицает права материнской компании на владение банком. Кроме того, структура выставила условие до 29 февраля вернуть дивиденды с 2013 года — более €433,8 млн.

В самом ВТБ такие действия дочерней структуры назвали политически мотивированным. Там подчеркнули, что ранее права собственности ВТБ претензий со стороны европейских регуляторов не вызывали.

«Мы считаем, что немецкая сторона в попытке лишить ВТБ законных акционерных прав намеренно скрывает информацию о соблюдении ВТБ требований законодательства при приобретении акций европейской структуры и корпоративных реорганизаций, произведенных банком за период с 2001 по 2020 год, включая реорганизацию VTB Bank (Deutschland) AG в 2017 году», — сказали в пресс-службе.

В 2022 году немецкие власти установили контроль над VTB Bank (Europe). Тогда из-за санкций ЕС ВТБ было запрещено реализовывать права акционера VTB Bank. Головная структура столкнулась с убытками, а «дочка» была списана с ее баланса.

С апреля 2023 года VTB Bank Europe находится в процессе ликвидации, в ноябре VTB Bank Europe изменил название на OWH SE.

В сентябре прошлого года ВТБ подал иск к своей европейской «дочке» с требованием взыскать задолженность на сумму €112,6 млн.

Также банк ранее подавал иски к британской «дочке» VTB Capital Plc. на €22 млн и на €52,6. В качестве обеспечительных мер банк смог добиться ареста бумаг российских компаний из портфеля VTB Capital Plc. В феврале текущего года организация вновь подала иск к британской структуре.