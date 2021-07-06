ВТБ предложит получить аванс в любой момент до зарплаты за отработанное время

Зарплатные клиенты ВТБ получат возможность подключить сервис гибкого доступа к заработанным деньгам PayDay от Mail.ru Group — стороны договорились о партнерстве. Сотрудники компаний смогут отслеживать в онлайн-режиме, сколько они заработали, и переводить деньги на свою карту в любой момент, не дожидаясь дня выплаты зарплаты.

PayDay позволяет работодателю перечислять по запросу сотрудника аванс за фактически отработанное им время, сообщает пресс-служба интернет-холдинга. При этом компания сохраняет стандартные процедуры выплаты заработной платы и соблюдает законодательство. Работодатель сам выбирает, сколько процентов зарплаты смогут переводить сотрудники.

За каждый перевод денег с помощью PayDay сотрудник выплачивает фиксированную комиссию, которая не зависит от суммы перевода. Для первых клиентов обещают специальные условия: они смогут в течение полутора лет снимать деньги через PayDay два раза в месяц без комиссии.

«Рассчитываем, что PayDay особенно оценят представители профессий с гибким графиком — учителя, строители, сотрудники HoReCa, сферы красоты и многие другие. В настоящее время мы реализовали первый этап работ, до конца года планируем масштабировать проект для широкого числа зарплатных клиентов банка», — сообщил начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ Гариф Ромашкин.

Mail.ru Group начала тестировать PayDay в июле 2020 года. Сообщалось, что для компании-клиента сервис будет бесплатным, PayDay планирует зарабатывать на комиссии от переводов.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Unsplash